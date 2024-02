Residente dice que se siente “fuera de lo que está ocurriendo en la música”

El cantante, compositor y productor puertorriqueño René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, reveló este domingo al medio español El País Semanal que se siente “fuera de lo que está ocurriendo en la música” y que está “en otra realidad muy distinta a la de ahora”.

“La realidad actual va mucho con la ropa, con la moda, con las revistas… Es algo que va muy arraigado a la imagen, a lo cool, más que a lo que dices y haces con tu música. Estos músicos han creado su propio espacio y para ellos no es necesario hacer determinadas cosas que para mí son importantes”, reveló Pérez Joglar al periodista Fernando Navarro.

Asimismo, admitió que comenzó a escribir la canción “René” al día siguiente de haber llamado a su madre debido a que había contemplado la idea de lanzarse desde el balcón del hotel. Posterior a eso, contó que asistió a una terapeuta en Nueva York y le confesó que sentía que todo lo que hacía no era suficiente.

“Tengo que analizar bien por qué me pasa esto. No es algo tan simple como la presión del trabajo. Es más complejo. En general, creo que viene por cosas del mundo. No me siento bien de gira. Hago conciertos porque tengo que pagar la renta, pero no me llena todo el proceso”, explicó.

De la misma forma, compartió su preferencia por laborar en el mundo cinematográfico en lugar de subirse a un escenario a cantar.

“Prefiero trabajar en el cine que subirme a una tarima. Ya empecé en la música y no voy a dejarla, pero voy a convivir con ambas cosas”, aseguró.

La semana pasada, “In the Summers”, un drama protagonizado por Residente sobre la complicada relación de un padre adicto y sus hijas, se llevó el Gran Premio del Jurado en el 40º Festival de Cine de Sundance.

El filme fue escrito y dirigido por la cineasta queer colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza.

“Ganamos mejor película dramática en Sundance. Todavía no lo puedo creer. Gracias a esta nueva familia que tengo tatuada en el alma, hermanos y hermanas. La energía durante la filmación fue tan especial que es inexplicable. Un equipo lleno de latinxs que lo dieron todo por encima de todo...”, compartió a través de sus plataformas sociales.

El músico boricua se prepara para lanzar el próximo 22 de febrero su nuevo álbum “Las letras ya no importan”, el segundo en solitario desde que publicó “Residente” en 2017.