Daddy Yankee celebra su cumpleaños apoyando a PR en la Serie del Caribe

El exponente urbano, Raymond Ayala “Daddy Yankee” celebró su cumpleaños apoyando a Puerto Rico en la Serie del Caribe, como mostró su más reciente publicación por la red social Instagram.

Tras cumplir 47 años de vida, el montaje mostró al cantante junto a su familia en el LoanDepot Park en Miami celebrando la jugada de nuestro equipo. Al igual mostró varias escenas en la cual le cantan cumpleaños con una hamburguesa y un pastel.

“Adivinen quién está de cumpleaños hoy? Me cantaron a las mismas 12am con un hamburger y popcorn. Me reí mucho pero estaba sufriendo por dentro. Luego arreglaron y me tenían el verdadero bizcocho reaDY! Qué el Señor las reprenda de tanta maldad! El cumpleaños sigue esta noche en el juego de 🇵🇷 🇩🇴 ⚾️. Gracias por sus buenos deseos, que DIOS LOS BENDIGA A TODOS!”, expresó el caption de la publicación.

Siete lanzadores se combinaron para pintar de blanco 2-0 a México y darle la segunda victoria a Puerto Rico este pasado viernes en la Serie del Caribe 2024, en el LoanDepot Park.

El equipo representativo de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente se quedó solo en el liderato de la tabla de posiciones con 2-0, mientras los mexicanos cayeron por segunda ocasión en igual cantidad de presentaciones.

Los brazos de Alex Sanabia, Ángel Reyes, Bryan García, Lincoln Henzman, Endrys Briceño, Danny Wirchansky y Chávez Fernander se encargaron de maniatar la ofensiva azteca con cuatro hits permitidos. El ganador lo fue Reyes, con un capítulo en relevo y lo salvó Fernander.

Los boricuas se medirán hoy sábado ante la representación de la Liga Dominicana, Tigres del Licey, a partir de las 9:30 p.m., hora de Puerto Rico.