Reciben a Miss Global 2023, Ashley Meléndez, en Fajardo

El Municipio de Fajardo recibió hoy, viernes, a Ashley Meléndez ganadora del concurso internacional Miss Global 2023.

La fajardeña llegó hasta la alcaldía donde le rindieron homenaje por sus logros al convertirse en la primera puertorriqueña en ganar este certamen de belleza.

“Ashley bienvenida a tu casa, te agradezco todo el trabajo, la gran representación que hiciste de nuestro pueblo. Sé de tu gran compromiso y esfuerzo, te vi en la desembocadura del Río Fajardo ayudando en la limpieza, te vi con nuestros viejitos del Centro Respiro, conozco tu trabajo social, estoy feliz por ti y me siento sumamente orgulloso de la gran mujer fajardeña que eres”, manifestó el alcalde José Aníbal Meléndez Méndez.

La reina fue recibida por gran parte de los empleados municipales y gente del pueblo que acercó a felicitarla. También hubo representación de los participantes del Centro Respiro del Municipio, entidad en la que Ashley fue voluntaria por un periodo de dos años.

“Definitivamente no hay nada como regresar a casa. Han sido largos meses de preparación, es un trabajo que se hace desde el corazón. Mi primera encomienda fue representar a Fajardo, cuando gané el título Miss Global PR, luego, mi próxima encomienda fue representar a mi 100 x 35 lo que acogí con mucha responsabilidad y mi meta fue poner a mi isla en el mapa de Miss Global. Fui paso a paso, todo en la vida es un proceso, no es fácil, pero cuando tienes un sueño no lo dejes ir, aférrate, lucha porque solo tú tienes el poder de hacerlo realidad no importa lo difícil que pienses que es, solo ten fe en ti y en el poder que tienes como ser humano”, dijo la reina.

Ashley salió de Puerto Rico, el 30 de diciembre de 2023, “me fui sola a un continente que no conocía”, y no fue hasta el 18 de enero de 2024 que se realizó el concurso en Vietnam y Cambodia, donde salió con la corona. Regresó a Puerto Rico, el 30 de enero y espera en unas dos semanas volver a viajar, su destino será India o Dubái donde estará cumpliendo compromisos con la organización del certamen.

La reina recibió una Proclama de felicitaciones de parte del Municipio y también fue llevada de sorpresa al nuevo museo de Fajardo, Casa Cultural Joaquín Mouliert, donde develaron una imagen suya que fue incluida en la sala de Estrellas y Personalidades destacadas del pueblo.