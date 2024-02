Marian Pabón: “Ganamos la primera batalla, pero todavía falta”

Tras culminar las quimioterapias por a su diagnóstico de cáncer, la actriz Marian Pabón compartió este viernes un video en el que explica le harán una mastectomía con reconstrucción la semana entrante.

“Como les dije anteriormente, ya terminé las quimioterapias (...) Gracias a Dios fue super efectiva, porque el quiste no aparece. Eran dos quistes, no aparecen en el MRI. Cuando se siente, no se pueden palpar. O sea, que gracias a Dios esa primera parte, ganamos la batalla, pero todavía falta”, dijo la actriz en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Según explicó, la próxima semana será sometida a una mastectomía radical, una cirugía para extirpar toda la mama, los ganglios linfáticos de la axila y los músculos de la pared torácica debajo de la mama.

“Si no aparece ninguna célula cancerosa, empiezo con 11 sesiones de inmunoterapia que son cada tres semanas como me estaban dando la quimioterapia. Ahora, si apareciera una célula cancerosa, pues entonces la inmunoterapia sería un poco más elevada y puede ir acompañada de una pastilla. Lo que dice el oncólogo es que su aparece una célula en el seno izquierdo, puede estar una célula suelta en cualquier parte del cuerpo y eso el lo que queremos evitar. No queremos que esta vaina se siga reproduciendo y siga por ahí (...) Hay plan a, plan b y plan c. Vamos pa’ encima, pa’ lante siempre”, expresó.

Por otro lado, la actriz indicó que -por el momento- estará trabajando en el programa de televisión “El Remix”, pero tomará una pausa para recuperarse de la operación. En cuanto al teatro, espera reintegrarse en mayo o cuando se sienta “suficientemente fuerte para eso”.

“Estoy haciendo cositas sencillas. Cuando puedo estar, estoy... y cuando no puedo, no estoy. Tengo que parar cuando me haga la mastectomia, tendré que estar quizás dos semanas fuera pero luego regreso”, añadió.

En septiembre de 2023, la actriz reveló a través en un video publicado en redes sociales que sus médicos le encontraron dos quistes en el seno izquierdo, los cuales dieron positivo a cáncer (Her2).

“Estoy pasando por un momento difícil. Quiero compartirlo con ustedes, siempre comparto mis momentos alegres y ahora quiero compartir una situación que estoy pasando que es un poquito dura, pero voy pa’ lante”, sostuvo Pabón en aquel momento. .

Marian añadió que: “No es una situación fácil, obviamente, pero tengo el apoyo de toda mi familia, todos mis seres queridos y mis amistades. Quería compartirlo con ustedes porque sé que puedo tener el apoyo de ustedes también”.