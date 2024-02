John Toohey-Morales es el primer puertorriqueño en ser exaltado a la Asociación Americana de Meteorología

El destacado meteorólogo puertorriqueño John Toohey Morales, ha sido nombrado miembro honorario de la prestigiosa Asociación Americana de Meteorología (AMS por sus siglas en inglés), principal organización científica y profesional de los Estados Unidos que promueve y difunde información sobre las ciencias atmosféricas, oceánicas e hidrológicas.

En los 104 años de historia de la AMS, solamente 138 personas han sido electas como miembros honorarios y Toohey Morales es el primer puertorriqueño en ser exaltado y formar parte de este grupo élite.

“Lo que más me enorgullece es saber que he podido representar tan dignamente a la comunidad latina y abrir caminos para nuevas generaciones de científicos y comunicadores en las ciencias. Así como yo he podido alcanzar este nivel, así lo harán muchos más colegas en el futuro”, dijo Toohey Morales.

Se estima que la AMS cuenta con aproximadamente 12 mil integrantes activos pero sólo dos latinoamericanos han sido elegidos Miembros Honorarios antes de 2024: la argentina Eugenia Kalnay y el mexicano Mario Molina.

Ahora, Celeste Saulo de Argentina, primera mujer secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), y Morales serán reconocidos en una ceremonia que se llevará a cabo el 31 de enero de 2024 en la ciudad de Baltimore, Maryland.

Conforme establece la constitución de la AMS, “los miembros honorarios serán personas de reconocida preeminencia en las ciencias atmosféricas, ya sea a través de sus propias contribuciones a las ciencias, su aplicación o mediante el fomento del avance de esas ciencias de alguna otra manera”.

Figuras destacadas e históricas en el campo de la meteorología son miembros honorarios, como Ted Fujita, quien desarrolló la escala Fujita para estimar la velocidad del viento de los tornados, así como Joanne Simpson, la primera mujer en los Estados Unidos en recibir un doctorado en meteorología, su esposo Robert Simpson, quien co-desarrolló la escala de huracanes Saffir-Simpson, y Edward Lorenz, quien sentó las bases de la teoría del caos en la modelización meteorológica y el “efecto mariposa”.

John Toohey Morales es un ampliamente respetado científico atmosférico y ambiental con una larga trayectoria como meteorólogo en diversos medios de comunicación. Después de graduarse de la Universidad de Cornell, ingresó al Servicio Nacional de Meteorología de la Administración Nacional para Océanos y Atmósfera (NOAA por sus siglas en inglés). Posteriormente, John pasó a transmitir noticias y se convirtió en el primer meteorólogo en medios hispanoparlantes en los Estados Unidos. Además, es el primer meteorólogo latino en aparecer en el exitoso programa “Today Show”, uno de los programas líderes y más longevos de su género en el mundo.

Toohey Morales rompió barreras en meteorología y siempre ha sido un firme defensor de la diversidad, lanzando un esfuerzo para reclutar jóvenes estudiantes latinoamericanos en meteorología y financiando una beca para minorías en la Asociación Americana de Meteorología (AMS).

Con una sólida trayectoria y comprobada eminencia como científico y comunicador, Toohey Morales fue elegido miembro honorario de la AMS, su distinción más alta, y también fue exaltado al Círculo de Plata de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión por su excelencia en radiodifusión. En 1991, fundó la empresa ClimaData Corporation, una firma “boutique” especializada en meteorología forense y consultoría meteorológica, de la cual es el principal meteorólogo consultor certificado, con una nutrida gama de clientes y compañías con quienes colabora. Su trayectoria profesional de excelencia le ha ganado cuatro premios Emmy en el 1993, 2005, 2010 y 2018.

En el 2009, John se desempeñó como jefe de meteorología de WTVJ, canal 6 en Miami, propiedad de NBC, y todavía funge como su primer especialista en huracanes. Previamente, también fue jefe de meteorología de Telemundo 51 y de Univisión 23 en Miami. Cabe señalar que además John es un influyente comunicador del cambio climático con cientos de miles de seguidores en las redes sociales y columnista sobre el mismo tema para la prestigiosa y longeva publicación Bulletin of the Atomic Scientists.

En el año 2023, fue elegido miembro de la Junta Directiva de la Universidad de Cornell, donde anteriormente también recibió el Premio de Alumno Sobresaliente de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida (CALS) de Cornell (2022). Otro voluntariado incluye participar de la junta directiva del Instituto CLEO en Florida, que empodera a las comunidades para implementar y exigir soluciones a la crisis climática, y la junta directiva del Open Door Health Center en Homestead, Florida, una clínica médica gratuita para los más necesitados.

Desde muy joven, John identificó su pasión por este campo, y luego de graduarse de escuela superior en San Juan, prosiguió estudios subgraduados y obtuvo un Bachillerato en Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Cornell. Posteriormente, Toohey Morales recibió su título graduado en política de ciencias ambientales en la Universidad Johns Hopkins en Maryland. Este insigne puertorriqueño es el cuarto Boricua en servir como fiduciario de la Universidad de Cornell desde la fundación de la universidad en el año 1865. “Estoy inmensamente orgulloso y agradecido de formar parte del liderazgo de Cornell en un momento de crecientes desafíos y tremendas oportunidades para hacer el mayor bien”. De igual manera, este insigne puertorriqueño viaja frecuentemente a dictar conferencias y participar de congresos sobre temas de meteorología y cambio climático.