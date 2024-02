Gaby Music abre la puerta a la I. A. en la industria

Juan Rivera, mejor conocido como el productor Gaby Music, ha logrado mantener su estatus en la industria al tener la habilidad de adaptarse.

Por tal razón, el creador de “Despacito” aseguró que no se debería de cerrar al uso de la tecnología, en especial, la inteligencia artificial (I.A.)

“Yo siento que toda tecnología que venga, nosotros como productores necesitamos adaptarnos a ese tipo de tecnología y buscar la manera de cómo sacarle provecho, porque no es algo que va a ser incontrolable, no lo vamos a poder parar por más que nos quejemos”, afirmó en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico.

De igual forma, el también ingeniero de música comparó el uso de I.A. a cuando salió el “Auto-tune”.

“Por ejemplo, hubo unos años que el tema del ‘autotune’ era prácticamente como lo peor que había ocurrido en la música. Yo lo puedo entender, yo soy músico también y sé que cuando uno tiene un talento te choca, porque a mí me chocó en los primeros días que salió la inteligencia artificial”, relató.

Gaby Music decidió tomar la postura de ver cómo podía usar la tecnología a su favor. “Yo dije no, no me puedo bloquear con esto y hay que adaptar ese nivel”.

Sin embargo, aclaró que no está de acuerdo de crear música con la voz de otros artistas, como son los ejemplos de Bad Bunny, Eladio Carrión, Bad Gyal, y muchos otros.

“Él [Bad Bunny] tiene su motivo de molestarse, es como si cogieran una composición mía y me pasara lo mismo. Exactamente, pero, no es que vaya a decir ‘diantre lo que hay que hacer es darle un boicot’”, explicó.

Por otro lado, Gaby Music está celebrando el contrato que firmó junto a Universal Music por lo que aseguró tener varios temas listos para lanzar.

“Dentro de mi carrera, he cruzado múltiples escalones y yo lo veo como un escalón bien importante que siempre soñé. La realidad, siempre soñé estar con una disquera multinacional”, confesó.

Dentro de los temas trabajados bajo el nuevo acuerdo, el mes pasado estrenó “No Te Quieren Conmigo” junto a Lunay y Luar La L.