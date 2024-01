VIDEO: Daddy Yankee comparte prédica de domingo en la mañana

El cantante, empresario y productor de música puertorriqueño, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido profesionalmente como Daddy Yankee, compartió este domingo a través de sus plataformas sociales una prédica.

Ayala Rodríguez publicó una reflexión espiritual sobre el pasaje bíblico que se encuentra en el Nuevo Testamento, Hebreos‬ ‭4‬:‭15‬-‭16, donde se destaca la compasión y empatía de Jesucristo.

“Que bueno que contamos con un amigo que nos conoce, sabe nuestras debilidades, fragilidades y vulnerabilidades. (Además), está siempre presto a escucharnos, que nos invita confiadamente y nos dice estoy aquí para ayudarte, levantarte y restaurarte... Y ese amigo es Jesús, que está siempre presto para levantarnos sin juzgarnos...”, dijo en su discurso el “Big Boss”.

De igual manera, Daddy Yankee invitó a su público a meditar sobre la importancia del amor propio.

“Recuerda siempre tener la disciplina de amarte por encima de todas las cosas. Si estas viendo esto, hay esperanza. Voy a ti. Cristo te ama”, agregó.

El pasado mes de diciembre, luego de su serie de cinco conciertos de despedida en el Coliseo de Puerto Rico el exponente urbano confirmó que dedicará su vida a la religión.

Al finalizar su última función de “La Meta” y tras interpretar su éxito “Gasolina”, Yankee dio un mensaje de despedida donde aseguró que por mucho tiempo se sintió “vació”, pero llenó el mismo con la palabra de Dios.

“Este día para mí es el más importante de mi vida y se los quiero compartir porque no es lo mismo vivir una vida de éxitos que una vida con propósito. Por mucho tiempo, intenté llenar un vacío en mi vida que nadie pudo llenar, trataba de buscar un sentido a mi vida y, en ocasiones, aparentaba estar bien feliz, pero faltaba algo para hacerme completo y les tengo que confesar que ya esos días terminaron, alguien pudo llenar ese vacío que sentía por mucho tiempo. Me pude dar cuenta que para todos era alguien, pero yo no era nada sin él”, dijo en aquel momento.

Además, aseguró que luego de su historia en el género del reggeaton comenzará una nueva en la religión.

“Pude recorrer el mundo durante años ganando muchos premios, aplausos y elogios, pero me di cuenta de algo que dice la Biblia: ‘¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma?’ Por eso, esta noche reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para él (...) Se acabó una historia y va a comenzar una nueva historia, un nuevo comienzo...”, finalizó.