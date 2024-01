Sofía Vergara responde a críticas de que las narconovelas le hacen daño a la imagen de Colombia

Desde que la actriz, Sofía Vergara, comenzó a brindar entrevistas para promocionar la recién estrenada serie de Netflix “Griselda”— inspirada en la historia de vida de la fenecida narcotraficante, Griselda Blanco— han surgido polémicos momentos que han acaparado los titulares de los medios de comunicación.

Una de las entrevistas que generó más controversia fue la que le realizó Pablo Mottos, presentador del programa español “El Hormiguero”, quien le criticó a la colombiana su acento en inglés, cuestionó que se tiñera el cabello siendo rubia natural y, hasta le dijo, que no sabía cómo lograba caerle bien a todo el mundo.

Ahora, en una interviú estrenada hoy, domingo, por el programa “Al punto con Jorge Ramos” (Univisión), el periodista venezolano le hizo una incómoda pregunta que la también modelo respondió con la honestidad y la firmeza que la caracteriza.

“El embajador de Colombia en Londres, Roy Berreras, dice que las narconovelas, y estoy citando, hacen gran daño a la imagen de Colombia en el exterior. Dice, ‘nuestra patria tiene tantas historias de resiliencia y de superación, hay tantos colombianos exitosos e historias de vida para contar’”, le cuestionó Ramos.

“En parte tiene muchísima razón, hay muchísimas historias espectaculares. Yo no tuve la suerte de conseguirme ninguna de esas historias, que me hiciera caso ninguno de los estudios para hacerla. Pero le llevas algo que tiene que ver con los narcos y es una fascinación, a mí me fascina, yo me las veo todas. Y yo soy colombiana”, respondió Vergara.

La mujer de 51 años precisó que la trama se enfoca en cómo una mujer logró convertirse en “la reina de la cocaína”, fundando incluso una de las organizaciones de narcotráfico más notorias de todos los tiempos, el Cartel de Medellín, en la décadas de los 70 y 80, una época dominada por hombres.

“Tiene un twist diferente. Realmente, esto un poquito más del empoderamiento de una mujer,, cómo hace para llegar más alto aún que los hombres. Hasta Pablo Escobar tenía miedo”, agregó.

Según la sinopsis de la serie, “Griselda” es una “dramatización inspirada en hechos reales (que) sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como «la Madrina» de la droga en Miami”.

La primera y única de temporada confirmada de “Griselda” ya está disponible en el gigante de streaming.