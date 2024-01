Aracely Arámbula mostrará pronto cómo lucen sus hijos Miguel y Daniel en la actualidad

Aracely Arámbula prometió que muy “pronto” mostrará a los hijos que tuvo producto de una relación sentimental con el Sol de México, Luis Miguel.

Hijos de Aracely Arámbula con Luis Miguel

Miguel, quien ya tiene 17 años, y Daniel, de 15, se han dejado ver muy poco, así que en la actualidad podrían lucir irreconocibles.

A través de su cuenta de Instagram, Arámbula le dijo a sus fans que los presentará después de haber protegido por años la identidad de sus hijos.

Son escasas las fotos que hay de los chicos, ya que solo existen imágenes de fotógrafos de la prensa y de algunas revistas, pero estaban muy pequeños.

Aracely, “La Suegra de México”

En un live de Instagram, la ex de Luis Miguel dijo que Miguel y Daniel podrían salir públicamente en cualquier momento.

La promesa de la actriz se hizo luego de que sus fanáticos comentaran que ella era “La Suegra de México”. Ante el apodo, Aracely no dudó en responder e invitó al hijo mayor a aparecer en el live, pero Miguel no quiso.

“Mira lo que pusieron Miguel, soy ‘La Suegra de México’, por ti y por Daniel”, dijo en el vivo.

“Dios mío, pues sí, qué les puedo decir”, agregó, y prometió que muy pronto los usuarios conocerán a sus dos hijos. “No saben lo guapotes que están”, confesó, “ya pronto los verán, cuando ellos quieran”.

¿Cómo lucen los hijos de Aracely y Luismi?

“Ven asómate (Miguel)”, insistió al mayor de los hijos, pero este se negó. Según ¡Hola! México, Aracely Arámbula dijo que Miguel “prefirió salir corriendo” antes que dejarse ver por los fanáticos de su madre.

La apariencia de los dos varones ha sido especulada por medios, ya que Aracely ha dado algunas pistas de cómo son: " El mayor es muy tranquilo, mi ‘Migue’ precioso. Se sienten muy orgullosos (de lo que hago), me gusta, me lo dicen, me acompañan al set, quieren saber. Si ellos quieren dedicarse a esto, adelante”.