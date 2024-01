Reconocen a la emisora Magic por su labor social

Como parte de la celebración del Mes de la Autoestima, la Fundación Osorio y Barreto galardonó hoy a la emisora Magic 97.3 fm con el premio anual Concientización sobre Autoestima, el cual destaca a las personas, entidades o compañías que, en el ejercicio de su compromiso social promuevan la autoestima y el bien común.

“Las cápsulas ‘Creando conciencia para un mejor Puerto Rico, tu familia de Magic’ cuentan con mensajes de valor moral y ético para la radio audiencia. Invitan a la reflexión, a la introspección y a una convivencia social armoniosa. Magic las ha creado sin la necesidad de mediar una transacción de auspicio comercial o por el cumplimiento de alguna reglamentación. Han sido consistentes en los mensajes positivos y han extendido el alcance de las mismas hasta sus plataformas digitales. Es por eso que se le premia, porque es un esfuerzo de conciencia y de corazón”, comentó Byankah Sobá Osorio— fundadora de la organización— quien entregó el premio al presidente de la emisora, Joshua Arzuega.

Arzuaga aceptó la distinción y confesó que las cápsulas que se difunden en sus ondas radiales desde enero del 2017 nacieron por una experiencia muy personal.

“Una noche llegué a mi casa muy cansado y mi hijo menor me pidió que le pusiera las medias. Mi primera reacción fue decirle que no, por lo cansado que estaba pero, sentí una voz que me dijo que esos momentos con él se irían muy rápido. Así que le coloqué las medias y pensé que como padre debía compartir lo ocurrido. Al día siguiente llamé a Francisco Javier a la emisora y le pedí que escribiera al respecto para lanzarlo al aire. Así comenzó todo”, relató Arzuaga sobre la comunicación inicial sobre el proyecto ‘Creando conciencia para un mejor Puerto Rico, tu familia de Magic’ con el locutor y su mano derecha, Francisco Javier Rivera Montalvo, quien también fue reconocido por la fundación.

“No lo hacemos para que nos reconozcan, pero se siente bien”, añadió Arzuaga tras recibir la distinción.

El Mes sobre la concientización sobre autoestima se celebra en el mes de enero en Puerto Rico, en virtud de la Ley 284 del 2018 con el propósito de que cada agencia de gobierno establezca programas y realice campañas orientadas a concientizar sobre la importancia de una autoestima positiva como mecanismo para prevenir conductas antisociales y procurar la rehabilitación de la sociedad puertorriqueña.