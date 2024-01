Dónde ver “Oppenheimer”, la película más nominada a los premios Oscar 2024

Los Oscar 2024 están cada vez más cerca y con ellos, todo el peso y prestigio que implica siquiera llegar a conseguir una nominación. Durante casi 100 años, los premios de la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Estados Unidos ha premiado a lo mejor de lo mejor y en esta ocasión es Oppenheimer quien se ha llevado la mayor cantidad de nominaciones.

No hay duda alguna de que los Oscar 2024 son de las premiaciones más peleadas que hemos visto en años. Con cintas de altísima calidad y cineastas que han dejado una huella increíble en el cine de 2023, ni siquiera los más expertos saben exactamente quién ganará, por lo que, ver las cintas por tu cuenta es lo más importante en este momento.

“Oppenheimer” arrasa con las nominaciones a los premios Oscar 2024

La cinta de Christopher Nolan rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la critica internacional luego de su estreno en medio del fenómeno “barbenheimer” y ahora, ha quedado claro que los miembros de la academia también han amado la cinta, concediéndole un total de 13 nominaciones.

La cinta nos cuenta la historia de J. Robert Oppenheimer el padre de la bomba atómica y una de las figuras más importantes de la historia bélica del siglo XX. Con un elenco lleno de estrellas y una dirección magistral de Nolan, la cinta es una de esas películas que simplemente no puedes dejar de ver.

Si quieres disfrutar de “Oppenheimer” desde la comodidad de tu casa, a pesar de no ser lo que Nolan quisiera, puedes verla a través de la plataforma de streaming Peacock o accediendo a los servicios de Video on Demand, donde también se puede alquilar fácilmente.

La pelea por los Oscar 2024 ha comenzado

Si algo nos ha dejado claro el anuncio de los nominados es que “Oppenheimer”, “Poor Things” y “Killers of the Flower Moon” son las favoritas de la academia, llevándose 12, 11 y 10 nominaciones respectivamente. Pero, esto no ha dejado atrás a otras grandes cintas.

“Barbie” y “Maestro”, “American Fiction” y “The Zone of Interest” también consiguieron una buena cantidad de nominaciones, poniendo en marcha la carrera por conseguir los votos y hacerse con la gloria cinematográfica el próximo domingo 10 de marzo en ya clásico Dolby Theatre en Los Angeles, California.