Comediante Marko llega este fin de semana al Coliseo de Puerto Rico con “El poder de un chisme”

El comediante e influencer venezolano Marko presenta su show “El poder de un chisme”, este sábado, 27 de enero de 2024, a las 8:00 p.m., en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Su actuación en el coliseo marcará el comienzo de su gira por Latinoamérica, Europa y Estados Unidos.

En el espectáculo stand-up, el caraqueño expone situaciones comunes y cotidianas, y comparte anécdotas influenciadas por el chisme desde sus roles de hijo, esposo, padre, y amigo. De esta forma, el también actor y cantante muestra cómo el chisme, a pesar de ser divertido, también afecta las relaciones y decisiones en la vida diaria.

En su presentación, producida por el locutor Jorge Pabón “Molusco” y su compañía Molusco LLC, le acompañarán en tarima los influencers y comediantes Beta Mejía y Pollito Tropical. Del mismo modo, Marko interpretará a su personaje “La Bendecida”, como parte del espectáculo.

“Llevo a Puerto Rico un show cargado de energía, caras conocidas y personalidades del medio, que me van a acompañar ese día, como fue en Miami. Puerto Rico no será la excepción. Tendremos un invitado sorpresa de la industria de la música; llevo muchas sorpresas. Y por supuesto, que La Bendecida tendrá parte importante de mi show de stand up comedy, como siempre”, expresó el artista, cuyo nombre de pila es Marco Pérez.

Marko actuó el año pasado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, en tres funciones llenas a capacidad.

“El año pasado tuve la oportunidad de hacer tres Bellas Artes de Caguas, donde me acompañaron más de 6,000 personas. Para mi sorpresa, más del 90% eran puertorriqueños, cuando yo pensaba que la mayoría iba a ser de la comunidad venezolana. Eso, sin duda, más que ser una sorpresa fue una alegría muy grande. Sabía que podía hacer algo más grande; sé que el show del Choliseo será una puerta más que se me abre en Puerto Rico. El cariño que me da el puertorriqueño me recarga de una energía increíble para arrancar el 2024 con todo”, afirmó, quien recientemente se convirtió en el primer comediante latino en lograr un ‘sold out’ en el Kaseya Center, en Miami.

Para más información sobre el espectáculo acceda a Markoenweb.com y Molusco.com. Los boletos están disponibles en la plataforma Ticketera.com

Marco Pérez, nació en Caracas, Venezuela, el 4 de abril de 1987. Es un multifacético influencer, comediante, actor y cantante. Su habilidad para entrelazar el humor con astucia y creatividad, sumado a su maestría en la creación y difusión de contenido en las redes sociales atrajo la atención de la industria y el público desde la década de 2010.

No obstante, comenzó a forjar su camino en las artes a temprana edad, en proyectos para televisión como “La calle de los sueños” (1999), “Más que amor, frenesí” (2001) y “Felina” (2001). Estos primeros papeles, aunque modestos, sentaron las bases de su futura carrera.

En el año 2020, Marko incursionó en el mundo cinematográfico con su primera película, “Martes bendecida”, una obra que rápidamente se ganó el reconocimiento y cariño del público, obteniendo más de un millón de vistas en la plataforma YouTube. También, ha participado en innumerables obras teatrales, que han cautivado al público.

Sus reconocimientos incluyen los premios Heat como Influencer del Año y Pepsi Music como Mejor Influencer del Año.

Su carisma y habilidades de improvisación lo convierten en un artista todo terreno, capaz de cautivar al público en distintos continentes.

Con una sólida presencia en plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, Marco ha congregado una audiencia global que supera los 25 millones de seguidores. Además, su programa “La Nave Podcast” en YouTube le da a sus seguidores un vistazo más íntimo de su personalidad y visión artística, a través de entrevistas con renombradas figuras. Algunos de los famosos que lo han acompañado en su podcast son Daniel Habif, Nacho, Mike Bahía, Carlos Vives y Camila, entre otros.