Historia de los hermanos Lyle y Erik Menéndez será llevada a la pantalla chica

La historia de los hermanos Lyle y Erik Menéndez, quienes en agosto de 1989 asesinaron a sus padres en su hogar en Beverly Hills, California, será llevada a la pantalla chica, anunció Ryan Murphy, reconocido creador de exitosas series de televisión como “American Horror Story” y “Glee”.

Después del éxito de la serie “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, Murphy y su colaborador Ian Brennan se embarcaron en una nueva temporada de antología titulada “MONSTERS: The Lyle and Erik Menéndez Story”.

En esta ocasión, la serie de Netflix, tal como lo menciona el título, explorará el infame caso de los hermanos Menéndez, que convirtieron en nombres conocidos en la década de 1990 tras cometer un acto atroz en su hogar de Beverly Hills.

Aunque los hermanos alegaron haber actuado en defensa propia debido a años de abuso físico, sexual y emocional por parte de sus padres, la acusación sostuvo que el móvil de los asesinatos era la avaricia y el deseo de heredar la fortuna familiar.

Los juicios de los hermanos Menéndez se convirtieron en un fenómeno mediático de larga duración, capturando la atención de la nación durante meses.

Javier Bardem y Chloë Sevigny interpretarán a José y Kitty Menendez, los padres de Lyle y Erik en Monster de Ryan Murphy. El asesinato de sus padres por parte de los hermanos en 1989 provocó una tormenta en los medios, y Lyle y Erik finalmente fueron declarados culpables.

Trama

La segunda temporada de “Monster” se centrará en este caso de los hermanos Menéndez, y gran parte de la trama se desarrollará en el tribunal.

La serie buscará explorar las complejidades de los personajes de Lyle y Erik, mostrando tanto su privilegiado trasfondo como su descenso a la violencia y el crimen.

Actualmente, solo hay dos directores confirmados para esta serie: Carl Franklin, y Paris Barclay.

El elenco principal de la serie ya ha sido confirmado. Cooper Koch interpretará a Erik Menéndez, mientras que Nicholas Alexander Chavez dará vida a Lyle Menéndez.

Ambos actores, con poca experiencia en producciones de alto perfil, aportarán frescura y autenticidad a sus interpretaciones, sumergiéndose en los personajes y dotándolos de una nueva vida en la pantalla.

Aunque aún no se ha anunciado una fecha de estreno oficial, se espera que llegue a las pantallas de Netflix en algún momento de 2025.