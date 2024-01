El Bastión tendrá antesala de su Circo Fest en las Sanse

El Bastión, la sede de la Asociación de Artistas de Circo y Artes de Calle de Puerto Rico (ACirc), se ha fomentado como un espacio de cultura en el Viejo San Juan, y su oferta para las Fiestas de la calle San Sebastián no es la excepción.

Según explicó la administradora de ACirc, Yadira Velázquez, en el Bastión se podrán visitar a 24 artesanos, al igual que disfrutar de su oferta gastronómica, y acceso a baños por tan solo $2.

“Hoy ha fluido súper bien. El público está entrado, está todo funcionando súper”, indicó en entrevista con El Calce y Metro Puerto Rico.

El Bastión tendrá como horario para las SanSe desde las 10:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.

“Tenemos refrigerios, bebidas, picadera en el café. Tenemos servicios sanitarios disponibles. Vamos a estar mañana y el domingo haciendo performances de artistas del Circo Fest”, añadió.

Las SanSe servirán como antesala del evento Circo Fest que será el 9 y 10 de marzo en las plazas del Viejo San Juan.

“Les esperamos póngalo en su agenda”, exhortó Velázquez.

Una vez finalizadas las fiestas, El Bastión continuará con la presentación de su programación artística y cultural, incluyendo las actividades que conforman el calendario del programa Arte para Tod@s.

El próximo espectáculo de esta iniciativa será Expo x Bebe Bambu, a celebrarse el sábado, 27 de enero, a las 5:00 p.m. Bajo la producción de Plataforma EJE, este evento multisensorial está inspirado en la cultura del Hip Hop en el Caribe. Incluye una instalación artística, junto con una intervención musical y poética. Esta experiencia será un tributo a los vejigantes y su historia como símbolos de resistencia, rebeldía y espiritualidad en Puerto Rico.

Mientras, el domingo, 28 de enero, a las 3:00 p.m., se presentará Libris: lectura de cuentos infantiles. Teatro Público, produce esta actividad, que es una celebración al amor por los libros. No te pierdas a esta “polilla vegetariana” que se come los libros con los ojos y no con la boca. Con esta ingeniosa propuesta, Carola García estimula en la niñez el entusiasmo por la lectura.

Para información sobre El Bastión y ACirc, visita www.elbastion.org. El calendario de actividades de ACirc se comparte en las redes sociales de la organización y de su centro cultural El Bastión. Para más información, puede comunicarse al (939) 260-8346 o escribir a acircpr@gmail.com.