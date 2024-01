Piculín llegará a la SanSe agradecido por el respaldo y confiado en vencer el cáncer

Como si fuera el juego más importante de su vida, con positivismo y la actitud aguerrida que lo caracteriza, el excentro de la selección nacional de baloncesto de Puerto Rico, José “Piculín” Ortiz, enfrenta su diagnóstico de cáncer y agradece el apoyo que ha recibido por parte del pueblo puertorriqueño.

Piculín, quien es una de las figuras que será reconocida este fin de semana en las Fiestas de la Calle San Sebastián por su trayectoria en el deporte, reveló el pasado mes de noviembre que recibió un diagnóstico de cáncer colorrectal. En entrevista con Metro Puerto Rico manifestó que se encuentra recibiendo sus tratamientos de quimioterapia y lo ha combinado con actividad física y buena alimentación para combatir la enfermedad.

“Estoy en la segunda semana del segundo ciclo y hasta ahora, (siento) los efectos normales de la quimio como cansancio. Hemos planteado carácter y sobre todo buscando alternativas que mejoren la calidad de vida en este momento, hacer ejercicio, estoy comiendo bien. Tengo hasta junio para cumplir los seis ciclos pero me siento muy bien gracias a Dios”, expresó Ortiz.

Para el miembro del Salón de la Fama del Baloncesto FIBA, el reconocimiento en las Fiestas de la Calle San Sebastián es otra muestra del apoyo incondicional que ha recibido por parte del pueblo puertorriqueño a lo largo de su carrera dentro y fuera de la cancha, tanto en momentos de gloria como en su etapa más difícil.

“En los momentos duros estuvieron ahí tanto el que se entristeció como el que se enojó y esa parte tenemos todos que entender que nadie está exento de cometer errores, yo no me creo que soy perfecto, no lo he sido. Pero sí considero que es bien importante la reivindicación, uno se puede equivocar y puede volver a resurgir. Creo que eso es algo bien importante de reconocer y muchos que de alguna manera u otra no toleran, que tengan la paciencia porque no he sido el único pero la gran mayoría, el cariño, la admiración, el abrazo, el aplauso que de alguna manera me gané”, expresó en entrevista Punto X Punto.

“Ahora con mi situación, el agradecimiento por las oraciones como país y las personas preocupadas. Se lo agradezco en el alma, voy a durar 30 años más, yo no voy para ningún lado. Según me he caracterizado por levantarme de situaciones difíciles lo voy a hacer también con esto del cáncer”, indicó Piculín.

Del mismo modo, invita a los pacientes de cáncer o algún otro tipo de enfermedad que tomen una actitud positiva y enfrenten con gallardía estos retos que impone la vida.

“Invito a todos los pacientes que tengan el mismo carácter, se levanten de la cama todo el que pueda y busquen alternativas de saneamiento, nos sana nuestra mente, nos sana papa Dios, nos sana nuestra actitud a cualquier situación que tengamos de salud, es la mentalidad de que nos digan una noticia como la que yo recibí y sigamos adelante. Nuestro pensamiento positivo sana nuestro cuerpo”, añadió.

Piculín destacó lo que fue su educación como herramienta para trascender en su carrera como deportista. A pesar de haber llegado a temprana edad al Baloncesto Superior Nacional (BSN), Ortiz no se conformó con esto y pasó a jugar en la Universidad de Oregon State en el 1985. Esto le abrió puertas a ser escogido en el baloncesto de la NBA y posteriormente a una carrera en el baloncesto europeo.

Pero su norte siempre fue representar al equipo nacional de Puerto Rico, algo de lo que habla con orgullo. Ortiz aún recuerda sus grandes hazañas como la victoria en el preolímpico del 2003 ante Canadá donde casi logra un cuadruple doble para clasificar a las olimpiadas de Atenas, Grecia y posteriormente la oportunidad de vencer al equipo de Estados Unidos en el 2004.

Por otro lado, el también empresario, quien incursionó por un corto tiempo en la política, cuando en el 2008 buscó un escaño en el Senado bajo la insignia del PPD, se manifestó sobre el momento histórico que vive la isla y la apatía de los electores a los partidos políticos. Para Piculín, este año electoral será el momento en que los puertorriqueños deben acudir a las urnas para exigir un cambio.

“Yo nunca he sido de ningún partido, siempre he sido bien nacionalista y lo he dicho. Soy bien puertorriqueño y dondequiera me voy a parar a defender lo que es correcto para mi país. Creo que estamos en un momento histórico en donde hay que cambiar el estilo de que sean los mismos, hay que buscar la manera de cambiar esto. ¿Cómo se cambia? Lamentablemente es en las urnas aunque no le guste a ningún color, porque rápido te van a mirar mal, yo puedo estar hablando ahora y van a decir –este es del otro lado y está hablando en contra... – yo hablo mal de las personas que están en la gestión, el partido político no es el que está en la gestión son las personas que están ahí, el recurso humano que nosotros ponemos ahí, pues tenemos que exigirlo y si no funciona tenemos que sacarlo”, expresó.

Piculín junto a la vedette Iris Chacón y el chef Iván Clemente, serán reconocidos en el emblemático festival que se lleva a cabo en la ciudad amurallada. Para Ortiz, es un honor que su trayectoria trascienda más allá del deporte y llegue a otros espacios.

“Es un honor para mí que me hayan escogido para este reconocimiento, sobre todo, temas culturales lo cuales yo como buen puertorriqueño siempre he sido fiel admirador, fanático y defensor de todo lo que conlleva nuestra música, nuestra cultura”, dijo el exbaloncelista.