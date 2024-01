Jennifer López ‘se burla’ de sus múltiples bodas en su nuevo video

Jennifer López actualmente se muestra feliz al lado de su esposo Ben Affleck, con quien hace un par de años pudo concretar finalmente su historia de amor, y ahora con motivo del lanzamiento de ‘Can’t Get Enough’, el sencillo de su próximo disco, la artista decidió burlarse de las múltiples bodas que ha tenido.

Aquí te mostramos el momento, y te contamos cuántas veces ha llegado al altar.

El nuevo video de Jennifer López

La canción forma parte de las 13 pistas que componen el noveno álbum de estudio de JLo, marcando su regreso después de una década. La artista tiene previsto lanzar este esperado álbum el próximo 16 de febrero.

Bajo el título “This Is Me Now”, el disco es parte de un ambicioso proyecto, en el que Jennifer narra, tanto musical como visualmente, su trayectoria emocional de las dos últimas décadas. Este recorrido abarca desde experiencias pasadas hasta su reconciliación y matrimonio actual con Ben Affleck.

“Podría decirse que soy una especie de experta. No tanto en matrimonios como en bodas... No me tomo a mí misma demasiado en serio, creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te vuelves a levantar, y sigues intentándolo y nunca te rindes”, expresó en la alfombra roja de los Globos de Oro.

Lo que más llama la atención del videoclip del sencillo ‘Can’t Get Enough’, es que la ‘Diva del Bronx’ hace alusión a las veces que ha llegado al altar.

Aquí puedes el video oficial:

¿Cuántas veces se ha casado Jennifer López?

La cantante vivió su primera boda a los 27 años, cuando conoció a Ojani, un modelo cinco años menor que ella.

Sin embargo, la relación no culminó de manera favorable, ya que decidieron divorciarse después de un año.

AMORES DE @JLO

Jennifer Lopez y Ojani Noa pic.twitter.com/NpFFhNAb6c — Laura (@LauraJlover) August 12, 2013

En el año 2001, la actriz optó por darle una nueva oportunidad al amor al casarse con el bailarín Cris Judd. Sin embargo, su matrimonio con Judd duró apenas ocho meses, ya que durante ese periodo había conocido a Ben Affleck.

Poco tiempo después de su separación de Judd, Jennifer Lopez inició un romance con Affleck.

Jennifer Lopez Y Cris Judd pic.twitter.com/O2BqhQHzvz — Laura (@LauraJlover) August 12, 2013

En 2004, tras su ruptura con Ben Affleck, Jennifer inició una relación con Marc Anthony, siendo este su matrimonio más duradero.

La pareja tuvo dos mellizos, y aunque parecían ser una pareja estable, eventualmente terminaron por divorciarse en 2014.

Emme y Max, hijos de Marc Anthony y Jennifer López pic.twitter.com/qEsjunFLtn — ShowMundial (@ShowmundialShow) January 30, 2023

En 2022, “JLo” se casó, finalmente, con Ben Affleck, luego de que pasaron 15 años, tras la primera vez que estuvieron juntos.