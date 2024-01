Video: Reportera Sara Sidner revela que tiene cáncer

La reportera de televisión estadounidense Sara Sidner reveló este lunes que fue diagnosticada con cáncer de mama mientras estaba al aire en CNN News Central.

Sidner, de 51 años, indicó que padece cáncer de seno en etapa tres y que se encuentra segundo mes de quimioterapia.

“Al terminar nuestra transmisión de hoy, tengo una nota personal que me gustaría compartir con ustedes. Quiero empezar pidiéndoles un gran favor. Tómese un segundo para recordar el nombre de ocho mujeres que aman y conocen. Solo ocho. Cuéntelas con los dedos. Estadísticamente, una de ellas padecerá o tendrá cáncer de mama. Yo soy una de cada ocho en mi grupo de amigas”, reveló la reconocida periodista.

“No he estado enferma ni un solo día de mi vida. No fumo, rara vez bebo. El cáncer de mama no es hereditario en mi familia. Y sin embargo, aquí estoy, con un cáncer de mama fase tres. Es difícil decirlo en voz alta. Estoy en mi segundo mes de quimioterapia y me someteré a radiaciones y a una doble mastectomía”, continuó.

“La fase tres ya no es una sentencia de muerte para la gran mayoría de las mujeres. Pero esta es la realidad que realmente conmocionó mi sistema cuando empecé a investigar más sobre el cáncer de mama. Algo que no sabía antes de este diagnóstico, si eres una mujer negra, tienes un 41% más probabilidad de morir de cáncer de mama que las mujeres blancas. 41%”, explicó Sidner.

“Así que a todas mis hermanas, blancas y negras, por favor, por el amor a Dios, háganse mamografías todos los años. Háganse autoexámenes, traten de detectarlo antes que yo. Ahora aquí hay algo que nunca, nunca podría haber predicho que me pasaría a mí. Le he dado las gracias al cáncer por elegirme. Estoy aprendiendo que no importa el infierno que pasemos en la vida, yo sigo locamente enamorada de esta vida y el hecho de estar viva me hace sentir realmente diferente ahora”, concluyó.