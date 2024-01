“Vale la pena intentarlo”: Alexis Joel desea trabajar en medicina física y rehabilitación

Alexis Joel Hernández, el joven puertorriqueño que sobrevivió a una explosión en su apartamento mientras estudiaba medicina en México, reveló que desea trabajar en medicina física y rehabilitación.

El joven lleva un año estudiando en la Escuela de Medicina San Juan Bautista en Caguas.

“Si casi me muero haciendo esto, por qué no volverlo a intentar. Es una oportunidad y no podía desaprovecharla si sobreviví. Eso ha sido clave, siempre ha estado en mi mente volver a estudiar medicina. No sabía cómo lo iba a hacer, pero lo iba a hacer (...) El primer pensamiento es que no podía creer que estaba aquí, por lo que llevaba tantos años luchando. Mi realidad era bien diferente a los demás, ahora tenía otras condiciones, discapacidades. Manejar las manos es un reto”, reveló el joven en entrevista con Día a Día (Telemundo).

“Me gustaría trabajar en medicina física y rehabilitación. Llevo ya un año estudiando, si me quiero especializar [me faltan] como 5 o 6 años. La vida es solo una y yo puedo dar testimonio de que vale la pena intentarlo. Uno nunca sabe qué puede pasar y la mente es poderosa si te lo propones. Yo he logrado muchas cosas, aún pensando que no”, añadió.

El joven, natural de Camuy, iniciaba sus estudios de medicina en el 2019 en México cuando una explosión en su apartamento le causó quemaduras de segundo y tercer grado en el 70 % de su cuerpo.