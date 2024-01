Selena Gomez besa a su novio Benny Blanco tras perder en los Globos de Oro 2024

Aunque Selena no ganó en su nominación a los Globos de Oro 2024, sí se autodenomina “ganadora”. Así lo hizo saber la actriz y cantante en sus redes sociales.

Para Selena Gomez, su nominación significó otra cosa

La estrella de Only Murders in the Building publicó en su perfil de Instagram una historia en la que besaba a su novio Benny Blanco después de la entrega de premios el domingo por la noche y la subtituló: “Gané”.

Selena y el famoso productor de música parecían estar detrás del escenario dándose un tierno beso.

Gomez perdió el premio de Mejor Actriz en una Serie de Televisión – Musical o Comedia ante Ayo Edebiri, actriz en The Bear. Sin embargo, Selena lo recibió de buena manera, ya que se le vio divirtiéndose.

Selena Gómez (Foto: Instagram @selenagomez)

Selena Gómez Selena Gómez encontró del nuevo el amor, esta vez fue en Benny Blanco. (Instagram @selenagomez)

“Chismoseo” entre Selena Gomez, Taylor Swift y Keleigh Sperry

Gómez junto a sus “amigas Taylor Swift y Keleigh Sperry también dejaron atrás a sus seres queridos para la velada. El trío se volvió viral en lo más profundo de la ceremonia repleta de estrellas cuando fueron grabados teniendo una animada sesión de chismes”, reseña Page Six en su página web.

En redes sociales, los espectadores afirmaron que Selena le dijo a sus amigas que Kylie Jenner “le impidió tomarse una foto con su novio Timothée Chalamet”.

El siguiente momento que se hizo viral fue cuando, supuestamente, Selena Gomez le pidió una foto al protagonista de Dune y, al parecer, Kylie se entromete y esta le niega la foto con su novio. Selena, un poco asombrada, va hacia la mesa de Taylor Swift y Keleigh Teller, la esposa de Miles Teller, a contarles lo sucedido.

¿Qué hablaron de Kylie Jenner?

La situación, captada en vivo, llevó a “descifrar” lo que decían, supuestamente, los labios de Selena Gomez.

Según los expertos en leer los labios, Selena les habría susurrado: “Le he pedido una foto con él (Timothée) y ella (Kylie) ha dicho que no”, mientras Taylor se sorprende.

En el mismo video, pero en diferente ángulo, se escucha a Keleigh decir: “¡¿con Timothée?!”, y Selena solo asiente con su cabeza.