¿Qué se traerá entre manos John Cena en Puerto Rico?

El luchador profesional y actor, John Cena, sorprendió hoy, martes, a sus fanáticos boricuas publicando una imagen de la bandera de la isla en su “feed” de Instagram. Sin embargo, no escribió nada en el pie de la foto, causando una intriga entre los seguidores.

Entre los comentarios que destacan, se pueden apreciar al también luchador profesional, Rico De La Vega, comentando “He threw up the “Bat-Signal”. I’m on my way 🔥🔥🇵🇷🇵🇷🇵🇷🇵🇷” (Ya lanzó la “Bati-señal”. Voy en camino) y al manejador y productor musical, DJ Luian, compartiendo seis emoticonos de una llama de fuego “🔥🔥🔥🔥🔥🔥”.

Pero, ¿qué se traerá entre manos Jonh Cena en Puerto Rico?

En los pasados meses se ha rumorado a través de las redes sociales que la World Wrestling Entertainment (WWE) podría estar de regreso en el archipiélago para este año. Lo que podría indicar que el actor sea una de las figuras principales de este espectáculo.

No obstante, la empresa estadounidense aún no ha confirmado esta información.

El pasado año se llevó a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, el evento WWE Backlash que contó con la participación de Bad Bunny en una de las luchas estelares.

John Cena graba un filme en Puerto Rico en 2020

Durante septiembre de 2020, el equipo de producción de la película “Vacation Friends” grabó gran parte de sus escenas en la isla. También, lo hicieron en el estado de Georgia.

La comedia de Hulu fue protagonizada por John Cena, Lil Rel Howery, Yvonne Orji, Meredith Hagner, Andrew Bachelor, Lynn Whitfield, Robert Wisdom y Tawny Newsome.

La sinopsis oficial del filme establece que “en un centro turístico de México, los serios Marcus (Howery) y Emily (Orji) se hacen amigos de Ron (Cena) y Kyla (Hagner), una pareja de fiesteros salvajes. Meses después, Marcus y Emily quedan horrorizados cuando sus caóticos amigos de las vacaciones aparecen sin invitación en su boda”.

¿En qué partes de Puerto Rico se grabó “Vacation Friends”?

“Vacation Friends” tuvo varias locaciones de grabación en los municipios de Fajardo, Río Grande y Humacao.

En la “Ciudad del Sol Naciente” visitaron en el área de Las Croabas y el Hotel El Conquistador, donde en la cinta los personajes se alojaron durante sus vacaciones en México.

Mientras, en la “Perla del Oriente”, estuvieron en barrio costero Punta Santiago y, en el caso de la “Cuidad del Yunque”, se ubicaron también en el área de la costa para realizar algunas tomas.