Giselle Blondet celebra sus 60 años

La actriz, productora, conductora y empresaria puertorriqueña Giselle Blondet cumplió este martes sus 60 años de edad.

Entre sus deseos al completar una vuelta más al sol, es que las mujeres puedan ver en ella que llegar a los 60 años no es motivo de tristeza, ni depresiones, por el contrario “llegar a los 60 debe ser una motivación para vivir la vida a plenitud y disfrutar el proceso de aprendizaje que trae cada edad y etapa en la vida”.

“Recuerdo que cuando cumplí 50 años me entró cierto miedo. Y pensé: ¿ahora qué? ¿qué me deparará la vida?”, dijo la beldad boricua. “Por esa razón en aquel momento hace una década, escribí mi libro Tengo 50 ¿y qué?, porque no importa la edad, en cada etapa de la vida debemos ser exitosas, emprendedoras, sentirnos realizadas, bellas y disfrutar de ser lo que somos”, añadió.

“La tendencia a parecer siempre joven hay que agradecérsela a una actitud que tú puedes asumir desde hoy. La belleza comienza en nuestro interior, y te tengo buenas noticias: no hay cremas para las arrugas del alma y el botox no estira la felicidad”, indicó Blondet en aquella ocasión.

La también escritora expresó que por lo regular cuando vamos cumpliendo años “sentimos altibajos porque los números de la edad se hacen más grandes. Pero uno tiene que buscar la manera de sentirnos y vernos bien, y no quedarnos atrás, hay que romper la barrera de los miedos, de limitaciones que casi siempre nos ponemos nosotras mismas. Hay que salir, buscar las oportunidades, sacar energía y cambiar ese chip de derrota por uno de victorias y prepararnos para que cuando se llegue a los 60 y a los 70 no nos tome por sorpresa”.

Su celebración es por partida doble, ya que así mismo Blondet celebró sus 45 años de carrera artística.

“Prácticamente, he crecido ante los ojos del público pues comencé profesionalmente en el mundo artístico en mi adolescencia. El público ha vivido conmigo todas las etapas de mi vida profesional y personal. pues siempre he sido muy transparente con él y con la vida”, señaló la actriz y co-conductora de La Mesa Caliente, programa que emite en la actualidad la Cadena Telemundo.

}Giselle Blondet aseguró que su vigencia durante estos 45 años en la industria del entretenimiento se lo debe a estar dispuesta a reinventarse una y otra vez, así como su búsqueda continua y deseo perenne de un crecimiento personal y espiritual.

Esa búsqueda la ha llevado a explorar diferentes facetas en su carrera en donde se ha destacado como actriz, empresaria, productora, escritora, conductora, animadora y por los últimos años a estudiar y certificarse como coach de vida y autoestima.

“Agradezco lo vivido, y siempre estoy abierta para recibir las nuevas oportunidades que me den Dios y la vida. Me gustan los retos y siempre estoy buscando oportunidades para reinventarme. Hay que reconocer las oportunidades cuando estas llegan y echar mano de ellas”, manifestó.

“Soy una persona con mucha fe, pase lo que pase, aún en los momentos más difíciles sé que todo va a estar bien”, concluyó Giselle Blondet.