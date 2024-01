Daddy Yankee llega con una parranda al hospital oncológico

El artista puertorriqueño Daddy Yankee visitó de sorpresa ayer, jueves la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico en Centro Médico para llevar una parranda y regalos a los pacientes.

Yankee compartió en sus redes sociales un video del momento y todos estaban muy asombrados de verlo y se tomaron fotos con él.

Al final del video, Yankee expresó “muchas gracias a CAP y a toda mi gente de acá del Centro Médico Oncológico que hacen un trabajo increíble a todos esos pacientes. Recuerden que Dios hace milagros...”

“Gracias @fundacioncap por invitarme y darme la oportunidad de aportar una semilla a su gran obra. Mi maestro me enseñó que a este mundo venimos a servir y no a ser servidos. Compartimos todo tipo de regalos, materiales, emocionales y espirituales. A los niños y los jóvenes que visitamos, recuerden siempre Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”; y que el mismo Señor llene de fortaleza y de esperanza a sus padres, “porque un cuidador también necesita ser cuidado”. Felicitamos a todo el personal del Hospital por su gran labor. Cuenten conmigo y con mi gente para lo que esté a nuestro alcance. Feliz Año Nuevo a todos y que Dios Los Bendiga! ✝️”, destacó en la publicación.

Por otro lado la Fundación CAP, organización sin fines de lucro que trabaja por el bienestar de los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico en Centro Médico, compartió en sus redes sociales varias fotos de la visita.

“Bonita la vida es…🎶 Que regalo más lindo de Reyes, la visita de Daddy Yankee al son de Pura Plena pusieron a bailar a pacientes, padres y personal médico. Alegraron la tarde e inyectaron chispa a la Unidad de Oncología. Gracias Daddy Yankee por los regalos, la música y cada abrazo. ¡Te queremos de corazón!”, escribieron junto a las fotografías.