Alexandra Lúgaro comienza a tomar clases de batería

La excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Alexandra Lúgaro Aponte, sorprendió a sus seguidores al emprender en un nuevo pasatiempo.

A través de las redes sociales, Lúgaro Aponte publicó un video tocando la batería y detalló que llevaba tiempo queriendo aprender y que finalmente decidió comenzar a tomar clases.

“¡Claramente no publico esto porque sea la “Tommy Lee” de la batería!😂 Lo hago porque llevaba tiempo queriendo aprender a tocarla y por fin decidí tomar clases y meterle”, expresó la política puertorriqueña en la descripción de la publicación.

Asimismo, mencionó que “Estamos demasiado acostumbrados a una vida en la que solo podemos aprender a intentar cosas nuevas en nuestra niñez y juventud, olvidando que la vida es un proceso de continuo aprendizaje y que nunca es tarde para hacer lo que nos apasiona y nos llena”.

“¿Que empezemos de cero? ¡Pues claro! Pero eso siempre será mejor que nunca empezar”, aconsejó.

Entre tantos comentarios, un seguidor le preguntó a Lúgaro que si correría para alguna posición política a lo que ella contestó: “El periodo de radicación de candidaturas acabó. Ya pueden respirar tranquilos y aceptar que todo lo que hago es porque soy así, no pa’ comprar votos. Como pueden haber comprobado durante la última década, decir y hacer cosas para que me quieran no es necesariamente mi estilo😉”.

Alexandra Lúgaro fue candidata independiente a la gobernación en las elecciones del 2016 y posteriormente, en el 2020 fue candidata a la gobernación por el MVC. En ambas ocasiones, Lúgaro logró obtener más de 100 mil votos por parte del electorado puertorriqueño.