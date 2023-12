Las películas más esperadas por los fanáticos en 2024

Variety publicó la lista de los estrenos en cines para este 2024 y la agenda para los fanáticos es bastante apretada entre secuelas y precuelas que llagarán el próximo año. Algunas se retrasaron por las huelgas de Hollywood.

Películas de superhéroes y comics

Algunas de las más esperadas de superhéroes y comics son Madame Web, Deadpool 3, Venom 3 y Joker: Folie a Deux. Las películas biográficas muy sonadas son Back to Black sobre Amy Winehouse y One Love: The Bob Marley Story.

Otras secuelas incluyen a Ghostbusters: Frozen Empire, Kung Fu Panda 4, Inside Out 2, Godzilla x Kong: The New Empire y Kingdom of the Planet of the Apes.

Del lado terrorífico tenemos a las secuelas A Quiet Place: Day One, Saw XI y Terrifier 3.

Sony presenta el primer emocionante avance de ‘Madame Web’. / Foto: Sony Pictures Entertainment

El 2024 se prepara para aproximadamente 42 estrenos, según reseña Variety en su portal web.

Mean Girls (12 de enero)

La película es una adaptación del musical de Broadway que se estrenó en 2018 y no la icónica película que conoce la gran mayoría estrenada en 2004.

Argylle (2 de febrero)

La comedia de acción tiene en su reparto a estrellas como Dua Lipa, Henry Cavill, John Cena, Samuel L. Jackson y Ariana Debose.

Henry Cavill contracena com Dua Lipa em Argylle. (Reprodução / Instagram @henrycavill)

Madame Web (14 de febrero)

La paramédica clarividente que desarrolla la habilidad de ver el futuro en Marvel será interpretado por Dakota Johnson.

Bob Marley: Un amor (14 de febrero)

La película biográfica es protagonizada por el artista de reggae Kingsley Ben-Adir y es coproducida por la familia del fallecido Bob Marley.

Aquí la lista completa de los estrenos

Marzo

Dune: Part Two

Kung Fu Panda 4

Cazafantasmas: Imperio Congelado

Mickey 17

Abril

Godzilla x Kong: El nuevo imperio

Guerra Civil

Challengers

Mayo

The Fall Guy

Back to Black

IF

Furiosa: A Mad Max Saga

Garfield

Reino del Planeta de los Simios

Junio

Ballerina

Bad Boys 4

Inside Out 2

The Bikeriders

A Quiet Place: Day One

Horizon: An American Saga

Julio

Mi Villano Favorito 4

Tornados

Deadpool 3

Agosto

Tierras fronterizas

Kraven el Cazador

Septiembre

Beetlejuice 2

Transformers One

SAW XI

Octubre

Joker: Folie a Deux

Smile 2

Terrifier 3

Noviembre

Venom 3

Gladiador 2

Wicked

Diciembre

Karate Kid

Mufasa: El Rey León

Sonic the Hedgehog 3

Nosferatu

Sin fecha

Spider-Man: Más allá del Spider-Verse