Barbie lidera la lista de candidatos a recibir más nominaciones en los Óscars

La temporada de premios ya se respira en el aire. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha anunciado la lista corta de candidatos a recibir nominaciones en 10 de sus categorías para la próxima ceremonia de los Premios Óscar, y, como se había previsto, Barbie ha dominado toda la lista.

Según informó Variety, el filme de Greta Gerwig ha cautivado a los miembros de la Academia, obteniendo menciones en categorías como sonido, canción original y banda sonora original. Destaca la colaboración de las reconocidas artistas Billie Eilish y Dua Lipa, quienes han aportado canciones originales a la película, junto con Mark Ronson y Andrew Wyatt, responsables de la pegajosa canción “I’m Just Ken”, que además se estrenó en tres distintas versiones recientemente. La película también ha conseguido una mención en la categoría de mejor banda sonora original, a cargo de este talentoso dúo musical.

Barbie domina la lista con menciones en cinco categorías pero maquillaje y peinado no es una

Sin embargo, una sorpresa llegó en la categoría de maquillaje y peinado, donde Barbie no logró hacerse un lugar en la lista corta. A pesar de esto, su presencia destacada en otras categorías la coloca como una de las favoritas en la próxima edición de los Óscar.

En cuanto a la canción original, Barbie no se queda atrás, con tres de sus canciones siendo consideradas para el galardón, incluyendo “What I Was Made For?” de Billie Eilish y “Dance the Night” de Dua Lipa.

La película Barbie tuvo un éxito impresionante desde el inicio de su campaña publicitaria en diciembre de 2022, e incluso mucho antes, desde que se supo que estaba siendo elaborada, a muchas personas le causó curiosidad de que podría tratarse una cinta “live action” de la popular muñeca de Mattel. La película ya recibió galardones antes de su lanzamiento, incluyendo el premio al Mejor Avance en los Golden Trailer Awards y el premio a la Película Más Anticipada en los Midseason Films Awards de la Asociación de Críticos de Hollywood y ahora se espera que, durante la temporada de premios, siga sumando laureles.