Víctor Alicea revela por qué fue trasladado en ambulancia desde Telemundo hasta un hospital

El comediante, Víctor Alicea, reveló hoy, jueves, la razón que lo llevó el pasado martes a ser trasladado en ambulancia desde Telemundo hasta una institución hospitalaria minutos antes de ir al aire en “Alexandra a las 12″.

“Carmen (Nydia Velázquez) y yo llevamos unas semanas grabando las canciones de ´Epifanio y Susa Broadway´, que es en febrero en Bellas Artes. A ella le da con operarse el 20 y yo decía ´centella opérate en octubre porque yo sentía que estábamos type´ porque en enero tenemos que ensayar, ruta de medios, más estamos aquí de lunes a viernes contigo (con Alexandra Fuentes) [...] Entonces uno a nivel inconsciente empieza a acumular el estrés y no se da cuenta”, contó Alicea en entrevista con la animadora del programa televisivo.

Acto seguido, el actor relató que Velázquez le dijo que tenía los “ojos colora´os” y lo exhortó a hablar con Fuentes, quien lo envió a recursos humanos, donde le colocaron un monitor de muñeca para tomar la presión arterial. El brazalete reveló que tenía la presión elevada.

“Las muchachas (del personal de recursos humanos de Telemundo) me dijeron ´arranca para emergencias´ y me mandaron una ambulancia [...] Me hicieron (exámenes) lo del corazón, la azúcar, laboratorios, oxigenación y me dice (el doctor) ´tu estás como nene de 15 (años). Tú sabes lo que te pasa? Esto es emocional´[...] Me dice ´era estrés´”.

Alicea comentó que le “dolió” que Dreuxilla Divine “sacara de contexto” la imagen que publicó en sus redes sociales, lo que provocó que sus seguidores se asustaran.

“Debió haberme llamado [...] Subí una foto con las dos muchachas (que lo atendieron) muy amables, que la pasamos súper, relajamos, tremendas profesionales. Y yo puse ´me puse malo porque atrasaron el juicio de Tata (Charbonier). La gente sabe que soy bien político, no politiquero, como arte y he trabajado siempre la sátira social política a través de Epifanio. Mis seguidores saben eso”, sostuvo.

“La gente no se asustó cuando vio la foto. Se asustaron cuando vieron la noticias porque ´sacan a Víctor fuera en ambulancia de Telemundo´. El enfoque es muy diferente a lo que yo puse en mi página”, agregó.