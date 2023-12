Demandan a Vin Diesel por presunta agresión sexual

El actor estadounidense, Vin Diesel, fue demandado por su exasistente, Asta Jonasson, por una alegada agresión sexual.

Según reveló el portal de noticias “TMZ”, la demanda civil presentada, hoy, jueves ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, reporta que el incidente ocurrió en 2010 en un hotel.

Jonasson dice que fue contrata por la hermana del actor, Samantha Vincent, y por la empresa “One Race Productions” para ser la asistente de Diesel durante la grabación de “Fast 5″, la quinta película de al saga de “Fast and Furious”.

La mujer aseguró que ambos se encontraban en una suite de “St. Regis” en Atlanta, Georgia. Aparentemente, el hombre 56 años estaba disfrutando con varias mujeres y, cuando todo el mundo se fue, Vin la agarró a la fuerza, la pegó contra una pared, la besó y le tocó el área de los senos.

Acto seguido, le levantó el vestido que llevaba puesto e intentó bajarle la ropa interior. También, tomó la mano de ella para que le agarrara su parte íntima.

Finalmente, Diesel se masturbó frente a ella y, al culminar le dijo: “Nadie puede decir nada de esto, Asta”.

Posteriormente, Vincent la llamó para despedirla ya que no requerían más de sus servicios.

La mujer argumentó que había mantenido silencio durante todo este tiempo ya que le temía las represalias que pudiera tener el actor en su contra.

“Durante años, la Sra. Jonasson permaneció en silencio, temerosa de hablar en contra de uno de los actores más taquilleros del mundo, temerosa de ser condenada al ostracismo de la industria, que tenía un patrón de proteger a los hombres poderosos y silenciar a los sobrevivientes de acoso y agresión sexual”, señala la demanda.

“Empoderada por los movimientos #MeToo y Time’s Up, y con la protección de la Ley Speak Out y la reciente reactivación de sus reclamos por AB2777, la Sra. Jonasson no está dispuesta a permanecer en silencio por más tiempo y busca reclamar su agencia y justicia por el sufrimiento que soportó a manos de Vin Diesel y One Race”, agrega el documento.