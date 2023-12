Madison Anderson sorprende a Pepe Gámez en su cumpleaños

La modelo y cantante Madison Anderson celebró ayer, lunes, el cumpleaños de su novio el actor mexicano Pepe Gámez.

“Hoy es el cumpleaños de mi novio Pepe. Él está cumpliendo 40 años, obviamente yo quería hacer una gran fiesta con mucha gente, mucha comida, pero no, él no quería eso. Él me dijo ‘Madison quiero algo bastante tranquilo’, entonces con esa información tuve que cambiar todos mis planes y reinventé mi plan de hoy y voy a hacer algo super íntimo, algo super tranquilo que yo sé que a él le va a encantar”, explicó Anderson en un video que publicó en redes sociales.

La pareja disfrutó de un romántico pícnic para celebrar los 40 años del actor.

Por su parte, el actor expresó: “Agradecido con Dios por dejarme llegar a mis 40 con salud, amor, familia, muchos planes por comenzar y sueños por cumplir”.

“Gracias por hacer este dia tan especial mi amor Madison Anderson entrar a esta nueva etapa contigo a mi lado es increíble. Te amo. Oficialmente 4to piso”, añadió.

En noviembre, Anderson y Gámez confirmaron que ya están en planes de boda.

“Creo que llegó el momento, me siendo bendecido, mis padres la adoran, yo estoy enamoradísimo… Creo que el haber conocido a su familia para mí es un crecimiento impresionante porque ahora ya estamos como más unidos, el papá me manda mensajes... Se están haciendo cosas muy bonitas en familia y esperemos que Dios nos siga bendiciendo y nos lleve por el camino que él quiere”, respondió el actor mexicano en una entrevista con el programa televisivo “Al Rojo Vivo”.

Según reveló Gámez, la pareja que se conoció durante las grabaciones de “La Casa de Los Famosos 3″, espera casarse más adelante, aunque no precisó una fecha.

Cuando la reportera, Jessica Maldonado, le preguntó qué planes hay en estos momentos para ellos, el actor respondió que “por lo pronto, no nos queremos separar. Estamos viviendo una etapa impresionante”.

Mientras, la modelo boricua aprovechó la interviú para responderle a los “haters” que dicen que Gámez la tiene “controlada” y que no quiere que ella “se destaque”.

“Yo creo que cada cual tiene el derecho a tener su propia opinión. Yo estoy muy feliz, yo soy una mujer hecha y derecha con trayectoria, no sé por qué a veces la gente asume cosas así”, expresó la Miss Universe Puerto Rico 2019.

Por su parte, el actor mexicano dejó claro que no le importan los comentarios de los que aseveran que está con Madison por su dinero.

“Son muchos años de carrera, nunca vas a lograr que todo el mundo tenga palabras buenas y algo de lo que aprendí muchísimo es (que), de repente, hay que saber ignorar”, puntualizó Pepe.