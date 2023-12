Burbu y Molusco bailan en el concierto de Rauw Alejandro

La animadora Angelique Burgos “Burbu” y el locutor Jorge Pabón “Molusco” fueron captados bailando y gozando en el concierto de Rauw Alejandro en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelot.

La semana pasada ambos se reencontraron en una actividad en la ciudad de Orlando y se dieron un abrazo, dejado atrás años de controversias entre ambas personalidades.

“Paz en medio del caos”, escribió Molusco en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

En el clip se observa a la animadora y al locutor bailando un tema de Elvis Crespo, quien fue uno de los invitados al evento. Burbu fue la animadora del concierto de Rauw Alejandro.

Luego de que se publicara en las redes sociales el abrazo que ambos se dieron el pasado viernes, estos aseguraron que se tienen aprecio y que buscan dejar atrás los “dimes y diretes”.

“Yo soy una mujer de amor, de hermandad y Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Yo a Jorge lo quiero mucho, vivimos muchas cosas juntos, construimos una marca juntos durante 10 años y hubo su rencilla hubo su situación pero que bueno que no culmina el año sin haber podido tener una buena conversación y darnos un abrazo solidario”, expresó Angelique en una entrevista para sus redes sociales y su canal de YouTube.

Mientras que Pabón también aseguró querer dejar atrás las controversias con quien fue su compañera de radio en “El Goldo y la Pelúa” que culminó en el año 2018.

“Fueron diez años de hacer radio juntos, yo no tengo rencor ni odio por nadie, esto es un evento de la estación de radio, yo tengo que seguir trabajando. Llega un momento en la vida en que ya, ¿tanta guerra para qué? Al final del día, para que haya guerra tiene que haber otra persona que quiera guerra y yo no quiero guerra con nadie, así que aquí estamos”, añadió Pabón.

Desde hace unos meses, ambas personalidades radiales parecen estar dando indicios de una posible reconciliación. Sin embargo, en medio de este posible reencuentro también han tenido controversias. La más reciente por unos comentarios realizados por Burgos en su canal de YouTube acusando a la locutora Pamela Noa de supuestamente realizar memes sobre su hijo. A lo que Noa respondió con un contundente video donde se defendió de las expresiones.

Esto también provocó roces e implicó a Pabón quien actualmente trabaja con Noa.

Molusco y Burbu fueron parte del programa “El Goldo y la Pelúa” de La Mega 106.9 FM por más de 10 años. Sin embargo, en el 2018 la animadora fue despedida por la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) tras tomar más días de vacaciones en su tiempo de maternidad.

En septiembre, el locutor aseguró que en estos momentos no volvería a trabajar con Burgos y no cambiaría su formato actual de Molusco y los Reyes de la Punta.

Molusco sí aceptó que aunque en estos momentos no trabajaría con Burgos, no descarta la posibilidad aunque no está dispuesto a comenzar una química radial nuevamente.

“Yo podría trabajar con Burbu de nuevo, sí. Si quiero hoy, no”, expresó el locutor en su programa Molusco y los Reyes de la Punta. “Si ustedes me dices yo cambio Molusco y los Reyes de la Punta por El Goldo y la Pelúa no. Porque esto ya está establecido, porque nos costó, porque en el momento histórico que ocurrió el fuego de ‘El Goldo y la Pelúa, que yo literalmente me quedé solo con Robert Fantacuca y con el peo porque Pamela estaba cubriendo unas vacaciones, aquí nadie nos ayudó”, expresó Molusco.