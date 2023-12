Recaudan fondos para la comediante Marian Pabón en medio de su lucha contra el cáncer

Las actrices Cristina Soler y Suzette Bacó se unieron para recaudar fondos para su colega y amiga Marian Pabón, quien hace unos meses anunció que fue diagnosticada con cáncer de seno.

“El pasado mes de agosto de 2023, la actriz Marian Pabón, fue diagnosticada con Her2 (cáncer de mama). Actualmente se encuentra en medio de su tratamiento de quimioterapias, y de acuerdo al resultado de estos tratamientos, los médicos determinarán el curso a seguir”, lee el escrito en el portal para recaudar fondos para la actriz.

“Ella tiene la mejor de las actitudes lo cuál ayuda mucho a su recuperación. Sin embargo, ya sabes que en nuestro trabajo hay que diversificarse y hacer muchas cosas para sobrevivir. Aún cuando Marian se mantiene positiva y deseosa de trabajar, su cuerpo no va a la par de sus deseos, y ha tenido que disminuir dramáticamente su jornada laboral. Aunque hasta el momento su tratamiento está cubierto, sus gastos de vida no. No fue fácil convencerla de que nos dejara ayudarla, pero al final entendió que su cuerpo en este momento está delicado y no tiene energía para mucho”, aseguraron las artistas en declaraciones escritas.

“Si entiendes que puedes darnos una mano, publicando esta información en tus redes sociales para hacer un recogido de dinero para ella, te lo agradecemos de todo corazón. Y si puedes publicarlo el viernes, 15 de diciembre sería genial para que tuviera un mayor impacto entre todos los compañer@s que deseen colaborar”, añadieron.