Le tumban las bombillas de Navidad del carro a Tita Guerrero

La actriz y animadora del programa “Viva la Tarde” (Wapa TV), Tita Guerrero, acudió este miércoles a sus redes sociales para informar que fue víctima de robo.

“Solo estoy aquí para decirles que fui víctima de la ola criminal de este país y me dueles Puerto Rico”, dijo la actriz en un video que publicó en la red social Instagram.

Según explicó la actriz, durante la madrugada de este miércoles, un individuo robó los “stickers” de bombillas de navidad que tenía pegados en su carro.

“Mi carro está decorado con las bombillas que las tengo desde el año pasado. Esta mañana cuando salí de radio, me di cuenta que no las tenía y pensé que había sido allí, pero me dijeron ‘no, tu no llegaste con ellas’”, indicó.

“Vine a mi casa a buscar las cámaras y mira, ese hijo de la gran pu… a las 3:20 a.m. , parece que fue un tipo que brincó la verja del edificio, y como no encontró qué llevarse dijo “ay mira unas bombillitas, pues las voy a despegar’. Él está ahí con toda su calma despegando las bombillitas. Oh, que triste navidad….”, añadió.

“Nada, ya mandé a pedir otras”, concluyó.

Cientos de seguidores y amistades enviaron mensajes a la actriz. Entre ellos, el de su amiga y colega, la animadora Ivonne Orsini, quien expresó: “Para mí es increíble, innecesario y sin sentido alguno. Por hacer el daño😢! Y después se llevó las bombillitas de Tita Navidad Guerrero! Hellooooo! Ay que tener pantaloneees!”.