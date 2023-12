Josué Comedy llevará su stand up “Soy un Papá Fresita” al Coca Cola Music Hall en febrero

El comediante, Josué Comedy, anunció esta tarde que llevará su stand up “Soy un Papá Fresita” al Coca Cola Music Hall el sábado, 10 de febrero de 2024.

“¡Mi Gente! ¡Llenamos el Coliseo de Puerto Rico! Estoy tan agradecido por el respaldo de todo el público que me ha seguido durante años y que decidió ser parte de este momento histórico, ya estamos todo vendido en la función del 14 de enero, y ahora vamos para el Coca Cola Music Hall. ¡Dios es Bueno y los sueños se hacen realidad… estamos gozando!”, indicó Josué Comedy, quien a través de su carrera se ha distinguido por llevar comedia sana y familiar.

Más de 50 mil personas han visto sus diferentes producciones en los últimos tres años en y fuera de Puerto Rico, ahora Josué Torres- su nombre de pila- llegó en grande De Lares Pa’l Choli y del Choli pa’l Coca Cola para presentar su nuevo show de comedia.

“Me encanta saber que la gente disfruta de las historias que comparto en cada una de mis presentaciones desde “Mi Suegra No Me Deja”, “Eso No Da Risa” y ahora con “Soy un Papá Fresita”. Esto ha sobrepasado mi sueño, siento tanta alegría, esto demuestra que la gente sí disfruta de la comedia familiar y que el sano entretenimiento merece grandes escenarios”, concluyó diciendo Torres.

Los boletos para el evento en el Coca Cola Music Hall están disponibles a través de Ticketera.com y en JosueComedy.com.