Selena Gómez sobre su relación con Benny Blanco: “Él es absolutamente todo en mi corazón”

Selena Gómez confirmó que su novio es el productor discográfico Benny Blanco. Los rumores iniciaron cuando una cuenta de fan de la actriz de Only Murders in the Building publicara que ella y Blanco eran pareja, Gómez más tarde confirmó y expresó sus sentimientos por él.

Selena Gómez y Benny Blanco

Uno de los comentarios de Gómez dice: “Él es absolutamente todo en mi corazón”, y otro simplemente dice: “AMOR”.

La también cantante ha estado trabajando con Blanco durante un tiempo en su último éxito, “Single Soon”, pero anteriormente ya habían colaborado en “I Can’t Get Enough” de 2019 y vemos a Blanco vestido de osito de peluche en el video musical de la canción.

“Una publicación de Instagram en la cuenta de Gómez también muestra que estuvo presente en las celebraciones de su cumpleaños en julio de este año”, agrega CNN en su portal web.

Selena Gómez volvió a creer en el amor y aparece del brazo de Benny Blanco. (Foto: Instagram.)

Fanáticos tiran “hate” a Benny Blanco

Sin embargo, no a todos les pareció el nuevo romance de Selena, ya que algunos fanáticos arremetieron en su contra.

“No entiendo. Si realmente te preocupas por mí. Este es mi momento más feliz. Si no te sientes libre de decir lo que quieras. Pero nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida. Alguna vez. He terminado. Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto”, respondió Selena a uno de los comentarios en la publicación.

¿Benny Blanco habló mal de Selana?

Los fanáticos de la exestrella de Disney aseguran que el productor la criticó en una entrevista cuando promocionaba “Lonely” en 2020 y la cual cantaba junto a Justin Bieber: “Justin no es uno de esos artistas pop típicos, ya sabes, dicen, ‘Este es mi nuevo sencillo y aquí está mi línea de maquillaje’”, dijo Blanco.

Los fanáticos se Selena aseguran que Blanco se refería a Gómez, quien había lanzado su línea de maquillaje, Rare Beauty, un año antes.