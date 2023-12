¿Spin-off de Barbie con Ken? Esto dijo la directora Greta Gerwig

La exitosa película Barbie, protagonizada por Margot Robbie como el icónico personaje y Ryan Gosling en el papel de Ken, ha generado especulaciones sobre la posibilidad de un spin-off centrado en el personaje masculino.

Aunque ni Warner Bros. ni Mattel han confirmado oficialmente la realización de esta película adicional, la directora Greta Gerwig ha dejado algunas pistas en una reciente entrevista.

Durante una conversación con Sharyn Alfonsi en el programa 60 Minutes, Gerwig fue cuestionada sobre la posibilidad de un spin-off de Ken. Con astucia, la directora respondió:

“La verdad es que, ya sabes... supongo que veremos”. Aunque su respuesta fue evasiva, no descartó por completo la posibilidad de un proyecto enfocado en el personaje masculino.

Greta Gerwig habló con 60 Minutes Overtime sobre la posibilidad de un spin-off de "Barbie" enfocado en Ken.



"No puedo comentar al respecto. Es decir, la verdad... ya veremos".#RPC 🍿 pic.twitter.com/BWC63LJ0SH — Rebel Pop Cult (@rebelpopcult) December 6, 2023

El tema de un spin-off de Ken surgió tras los comentarios de Gerwig sobre el exceso de material relacionado con este personaje que no logró llegar a la versión final del guion de Barbie.

Según la directora, tuvieron muchas ideas para desarrollar la historia de Ken, pero no todas pudieron ser incluidas en la película.

Ryan Gosling para interpretar a Ken

En una entrevista previa a NYT, Gerwig reveló que tenía a Ryan Gosling en mente cuando escribió el papel de Ken:

“Escribimos su nombre en el guion y todo... y estaba por todas parte. Y cuando les entregamos el guión, el estudio dijo: ‘Oh, es maravilloso que conozcas a Ryan’. Y yo dije: ‘Oh, no conozco a Ryan. Nunca he conocido a Ryan, no tengo ni idea’”.

A pesar del éxito de Barbie, Margot Robbie, quien también fungió como productora ejecutiva en la película, ha dejado en claro que no se planea una trilogía ni una saga.

Según una entrevista, la actriz mencionó: “Creo que lo hemos puesto todo en ésta. No la hicimos para que fuera una trilogía o algo así. Greta lo puso todo en esta película, así que no me puedo imaginar qué sería lo siguiente”.