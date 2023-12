Celebran el “baby shower” de Zugey Lamela y Walter Soto León

Los periodistas Zugey Lamela y Walter Soto León celebraron su “baby shower” esta mañana en el programa Hoy Día Puerto Rico de Telemundo.

Como parte de la espera de Cecilia Victoria, en el programa celebraron que ya falta menos para recibir a la nueva querendona de la familia. A los periodistas anclas los sorprendieron con unos retos y juegos del personaje “Dr. Parto” que se ha popularizado en las redes sociales por eventos de compleaños y “baby showers”.

Sin embargo, uno de los momentos que más sorprendió a público fue cuando se retó al periodista Walter Soto León a realizar una trenza, como parte de los preparativos para atender a su hija. Soto León mostró una gran habilidad para hacer trenzas y muchos comentaron que su hija Cecilia Victoria tiene suerte de tener un gran padre con este talento.

En entrevista con Metro Puerto Rico en agosto, la periodista compartió que hizo ajustes en su rutina para cuidarse a sí misma y a su bebé. “Bajé revoluciones en el trabajo, estuve dos semanas de reposo”, reveló.

Para Zugey, el apoyo de su esposo fue determinante durante el proceso por el que han atravesado. La periodista explicó cómo Walter la respaldó en cada paso del camino, desde prepararle la comida hasta crearle un espacio de descanso. Afirmó que el amor de Walter y el cuidado que le brindó hicieron la diferencia mientras ella superaba los desafíos emocionales y físicos.

Regresé al trabajo después de haberlo superado y entonces ahí pudimos dar la noticia de que estábamos viviendo ese milagro de la maternidad”, compartió con una sonrisa en su rostro.

La pareja aseguró estar feliz y ansiosa con la llegada de su bebé, programada para febrero. “Estamos muy felices, ansiosos de conocer esa carita, de ver esa criatura que tanto hemos anhelado, que tanto hemos soñado por tanto tiempo”, expresó la periodista. Hablaron sobre sus expectativas y deseos de formar un ser humano sólido, capaz de enfrentar los retos del mundo actual, lleno de complicaciones y desafíos.

Por otro lado, Walter compartió su ansiedad y nerviosismo a medida que se acerca el día del nacimiento. “El día que nazca es un día muy esperado, de verdad que es una sensación bien distinta, hasta que uno no lo vive, no lo siente, no se va a comprender la felicidad de que por fin esto está ocurriendo”.

La pareja también abordó los desafíos emocionales y las preocupaciones que vienen con la maternidad y paternidad. Zugey habló sobre la mezcla de emociones: “¿Estaré preparada para ser mamá? ¿Podré responder a todas sus necesidades? ¿Lo haré bien? Es una mezcla de todo”. Walter enfatizó la importancia de mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia en un mundo tan exigente.