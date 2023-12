Melody, la intérprete de “El baile del gorila”, comparte con el mundo una gran noticia

“Las manos hacia arriba. Las manos hacia abajo. Y como los gorilas. ¡Uh, uh, uh, uh! Todos caminamos”, si eres millennial, seguramente leíste este coro cantando mientras te transportaste a inicios de los años 2000 (sí, ya nos duele la espalda y las resacas nos duran tres días).

Fue en el verano de 2001 cuando muchos niños y adolescentes escucharon por primera vez una de las canciones que marcó su generación, “El baile del gorila”. ¿Su intérprete? Una niña española de casi 10 años llamada, Melody.

El single formaba parte de su primer álbum de estudio titulado “De pata negra”. Fue tanto el éxito del tema que realizó varias versiones en otros idiomas, lo que le permitió realizar una gira a nivel internacional y ganar múltiples premios. Nada más en Puerto Rico, se proclamó como la artista revelación femenina en la novena edición de los “Premios Tu Música”, que se llevaron a cabo el 23 de agosto de 2002 en la isla.

Ahora, la sevillana, que ya es una adulta de 33 años, compartió con el mundo una gran noticia: se convertirá en madre.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde cuenta con casi 600k de seguidores, que la artista confesó que se encuentra esperando a su primogénito.

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción!!! Viene bebé a bordo!!! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos súper felices y me encanta poder compartirlo con vosotros!! Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más! Me encuentro súper bien y con más ganas que nunca de seguir compartiendo música con vosotros pero de una forma mucho más especial para mi!!😍Se vienen muchas sorpresas!!! Gracias a Dios por esta bendición!! Ya te amamos y mucho ❤️”, es el caption que acompaña el post.

Al momento, Melodía Ruiz Gutiérrez- nombre de pila de la también actriz- no reveló el sexo del bebé y tampoco quién es el padre. A lo largo de su carrera, Melody ha mantenido su vida amorosa de manera privada.