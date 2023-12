Gabriela Berlingeri lanza nueva colección de joyería

La empresaria y diseñadora de joyas Gabriela Berlingeri anunció este viernes que amplía la colección de joyas de DiciembreVentinueve (D29) con el lanzamiento de la segunda edición de The One of One Collection.

La colección D29 incluirá piezas únicas y exclusivas. Este conjunto de edición limitada, meticulosamente elaborado a mano en el corazón de Puerto Rico, es un testimonio del compromiso de la marca con la artesanía local, la vitalidad económica y una visión en la que cada pieza hecha a mano contribuye al floreciente paisaje artesanal local más allá del ámbito del lujo.

La encatadora colección es la primera línea que no fue diseñada por Berlingeri, en esta ocasión las piezas fueron creadas por Shelby Díaz Esquerdo. Lo que distingue a estas piezas es la promesa de que no habrá dos clientes que posean creaciones idénticas, lo que subraya la individualidad y singularidad que definen a D29.

D29 llevó a cabo una investigación sobre el ciclo de vida de una joya. Al descubrir el tiempo que tardan los materiales metálicos en degradarse en el medio ambiente, la marca se comprometió a fomentar la sostenibilidad, lo que dio lugar a la innovadora colección The One of One.

Esta colección marcó un punto de inflexión en la trayectoria de la marca, ya que su primera colección ética se agotó en tan sólo 15 minutos.

Para concluir 2023 con una floritura de éxito y positividad, D29 sigue elevando el listón en el ámbito de la joyería con The One of One Collection.

La colección llegó poco después de que Gabriela asistiera al desfile Resort’ 24 de Cult Gaia en Los Ángeles. Enfundada en un conjunto de satén estilado por Jasmin Hekmat, Berlingeri acaparó todas las miradas con un look verde salvia sacado exclusivamente de la pasarela para que ella lo luciera mientras se sentaba en la codiciada primera fila del desfile.