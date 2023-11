Hermano de David Bisbal queda en silla de ruedas

El pasado mes de abril una noticia revolucionó a la familia de David Bisbal, su hermano, José María Bisbal Ferre se encontraba desaparecido en Roquetas de Mar, España. Afortunadamente, 30 horas después de que su pareja lo reportara como desaparecido, fue encontrado con vida y fue trasladado hasta un hospital donde recibió atención médica.

“Gracias a la colaboración de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local, y la colaboración ciudadana, hemos podido encontrarlo y ahora se encuentra hospitalizado pero estable. Ha sido un momento de máxima tensión para toda nuestra familia, gracias por la preocupación y las muestras de cariño! Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que está siendo una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros”, leía parte de una nota que compartió el artista español en las redes sociales.

Ahora, Bisbal Ferré ofreció una entrevista al portal de noticias “Informalia” donde reveló que estuvo ingresado en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo ya que quedó en silla de ruedas tras sufrir una lesión medular hace casi seis meses.

“Me han dado recientemente el alta de este magnífico hospital donde he estado ingresado casi cinco meses por una lesión medular. Me han enseñado a vivir con ella. Se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente, no necesito ayuda de nadie”, sostuvo el hermano mayor del intérprete de “Bulerías”.

Asimismo, contó que tuvo una depresión severa ya que no aceptaba su nueva realidad.

“Sin la gran ayuda durante los primeros meses de Lupe, mi mujer, no sé lo que habría pasado, ya que llegué con una depresión bastante severa, porque esta lesión es difícil de aceptar, pero una vez aceptada y asimilada, decidí tirar para delante”, sostuvo.

Bisbal Ferre además aprovechó la interviú para agradecer en múltiples ocasiones al hospital donde fue atendido.

“He podido ver mucha gente que ha ingresado sin mover piernas ni brazos y sin embargo han salido andando, algunos con muletas, otros con andador e incluso sin ninguna herramienta de éstas. En mi caso, que voy en silla de ruedas, me han enseñado a vivir con ella, porque no se trata solo de la rehabilitación diaria de tu lesión, sino que te enseñan a vestirte solo, a pasar de la silla a la cama y viceversa, a subir y bajar de camillas, subir y bajar del coche”, narró el hombre de 43 años.