Don Francisco se une al mundo digital de la mano de Spotify

El veterano comunicador, Don Francisco, estrenará hoy, martes, su podcast “Qué Dice el Público, El Decágolo del Éxito” a través de la plataforma musical de streaming, Spotify.

En un video colgado en sus redes sociales, el conductor televisivo compartió un adelanto del contenido del primer episodio, donde habló de la finalización de su exitoso programa, Sábado Gigante.

“Cuando me dieron la noticia me golpeó fuerte”. Los invito a ver este nuevo adelanto de mi podcast #QuéDiceElPúblico para que conozcan la experiencia que les comparto. Mañana (hoy), podrán ver el capítulo de estreno en Spotify de este Décalogo del éxito. Estén atentos a mis redes! #QuéDiceElPúblico #DonFrancisco #Podcast #Estreno 📺”, se puede leer en el caption de la publicación en su cuenta de Instagram.

“Lo que yo esperaba era que el programa iba a continuar con otros conductores, y nosotros íbamos a ser los productores. Habíamos estado preparando gente, pero cada vez que preparábamos a alguien, lo sacaban del camino. Eso me daba mala espina. Cuando me dieron la noticia, me golpeó. Me golpeó fuerte”, narró Mario Kreutzberger, nombre de pila del chileno.

Luego de 53 años al aire de manera ininterrumpida, un 19 de septiembre de 2017 se emitió el último programa bajo el nombre “Sábado gigante: Hasta siempre”. La producción televisiva se transmitió por primera vez en Chile el 5 de agosto de 1962.

“Me acuerdo que salí a dar vueltas en el auto durante una hora, durante dos horas. Empecé a pensar cómo iba a ser la despedida. Ya cuando se lo comunicamos al grupo, después de un viaje que hice a Nueva York, donde finalmente conseguimos que en vez de que terminara en abril, terminara en septiembre. El programa terminó el 15 de septiembre”, recordó.

Para fortuna de Don Francisco, el grupo técnico que formaba parte del show decidió cerrar esa etapa con broche de oro, aportando “energía, emoción, gusto y orgullo”.

“Hasta el día de hoy tenemos un chat: ‘Los Gigantes de Siempre’”, concluyó diciendo el comunicador.

“Qué Dice el Público, El Decágolo del Éxito” se transmitirá todos los martes a las 8:00 p.m. por Spotify.