Así los famosos pasaron el Día de Acción de Gracias

Diversos artistas y reconocidas personalidades compartieron a través de sus redes sociales mensajes de agradecimiento por el Día de Acción de Gracias, así como imágenes y videos de cómo han pasado este día festivo.

Por su parte, el cantante y compositor puertorriqueño, Elmer Figueroa Arce, artísticamente conocido como Chayanne, compartió un video en sus historias de Instagram donde mostraba el proceso de la preparación de la comida tradicional como el arroz con gandules, pasteles y el pavo.

Asimismo, publicó una fotografía de él donde manifestó que “Lo más importante de las tradiciones es compartirlas en familia y con amigos. Feliz Día de Acción de Gracias.

Mientras, la actriz e influencer venezolana, Lele Pons, compartió un carrusel de fotos en Instagram con varias personas por las que estaba agradecida.

Entre ellas estaba su esposo y artista puertorriqueño, conocido como Guaynaa, con quien contrajo matrimonio el pasado 4 de marzo.

También, compartió fotos con su mejor amiga, la comediante estadounidense Hannah Stocking, el youtuber mexicano Juanpa Zurita, la cantante estadounidense Paris Hilton, la artista brasileña Annita, familiares, entre otros.

“Algunas de las muchas personas por las que estoy agradecida”, describió en la publicación.

Por otra parte, la representante de Puerto Rico en el Miss Universo 2023, Karla Guilfú Acevedo, compartió también en Instagram dos imágenes con la canción “Good Job” de Alicia Keys, una de ellas siendo de cuando Guilfú Acevedo era pequeña.

“No menos importante; gracias a esa niña. A mi niña interior; por ser valiente, por cuestionar las injusticias, por su deseo de querer ver un mejor Puerto Rico, por su rebeldía para descolonizar su ser y su mente, por su coraje en querer sanar y desarrollar su mejor versión, por su empatía, por su amor, por su humanidad”, compartió la modelo en la descripción de la publicación.

Asimismo, el periodista y reportero ancla de NotiCentro por WAPA TV, Normando Valentín, publicó una fotografía con motivo de celebración navideña.

En la publicación, que tiene de música “El Arbolito” de El Gran Combo, el reportero está acompañado de un ‘Santa Claus’ y un ‘Grinch’.

De otra parte, la abogada, empresaria y política puertorriqueña, Alexandra Lúgaro, compartió una foto en la mesa de la cena donde lucía un vestido y negro.

“Vivo agradecida, no solo hoy, sino todos los días. Por lo que tengo... desde la vida misma hasta la salud y la existencia de mi hija, Valentina, por los que quiero, por los que están y por la gran dicha de poder dedicarme a lo que me apasiona”, fue parte de lo que expresó Lúgaro en la descripción de la publicación.

A su vez, el artista y compositor puertorriqueño, Jerry Rivera, publicó un video donde se encontraba en la preparación del pavo y reflexionaba.

“No soy de los que celebra tanto como otras personas simbólicamente los días porque para dar gracias a Dios tiene que ser todos los días, pero como es un día especial, vamos a hacerlo”, expresó en el video.

“Denle gracias a Dios por la vida, por las experiencias; las buenas y las no tan buenas, los errores [...] aveces uno no aprende de los errores, uno aprende de los horrores, y me incluyo”, añadió.

De otra parte, la tenista puertorriqueña Mónica Puig compartió una fotografía en sus redes sociales con su esposo, el exatleta Nathan Rakitt.

Puig y Rakitt se comprometieron en octubre del año pasado.

“Agradecida”, expresó la tenista en la publicación.

Por último, otra de las reconocidas personalidades que compartió sobre su Día de Acción de Gracias fue la actriz y modelo puertorriqueña, María del Pilar Rivera, mejor conocida como Maripily.

A través de las redes sociales, la modelo puertorriqueña compartió un video con su padre mientras servían la cena.

“Papi siempre es el que hace la comida exquisita [...] el sazón de nosotros viene de la familia de parte de mi papá” expresó la actriz mientras mostraba la comida que prepararon en familia.