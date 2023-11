Gaby Spanic revela que fue víctima de acoso sexual en “La Casa de los Famosos”

La actriz venezolana Gaby Spanic, conocida por su icónico doble papel en “La Usurpadora” donde encarnó a Paola Bracho y a Paulina Martínez, reveló en una adelanto de la serie “Secretos de Villanas” que fue acosada sexualmente por Pablo Montero durante el reality show “La Casa de los Famosos” (2021).

“Queridos, en Secretos de Villanas decidí abrir mi corazón sobre una situación que me hizo sentir vulnerada y que le sucede a muchas mujeres. Quiero dar las gracias a mis Villanas por escucharme y decirle a todas las mujeres que ¡nunca se callen 💜! Pueden escuchar mi historia este jueves en el nuevo episodio en Canela.TV”, compartió la estrella de las telenovelas en una publicación que realizó en su cuenta de Instagram.

Durante una conversación con Laura Zapata, Aylín Mujica, Cynthia Klitbo y Sabine Moussier, quienes forman parte del elenco, la actriz confesó quién fue el cantante mexicano que cometió el acto en su contra.

“Era una parte de confidencialidad y no podía hablar de ese asunto, pero averigüe con unos abogados y antes de abrir la boca.. esto sí lo puedo hablar con mucha seguridad, allá adentro sufrí un delito y cuando es delito no hay carta de confidencialidad que valga, y se puede contar. Abuso sexual”, narró la también exreina de belleza.

Acto seguido, las demás actrices gritaron: “¿Qué?”, a lo que Spanic respondió: “fue alguien que estimo mucho y lo conozco hace años y no tengo reparo en decirlo. Pablo Montero”.

Según explicó la venezolana, no tuvo oportunidad de hablar con Montero luego del suceso, no obstante, lo denunció por “abuso sexual”.

“Fui al cuarto de fumadores y lo veo, y me agarró mi cigarro, se me cayó [el cigarro] en los senos, me agarró los senos y me quería besuquear a la fuerza, yo pegaba de gritos: ‘sáquenme de aquí”, narró.

Al momento, el artista no se ha expresado al respecto. Cabe señalar que en diciembre de 2022, Montero fue acusado de abuso sexual contra dos menores de edad en México. En ese entonces, la revista “TVyNovelas” reportó que las alegadas víctimas declararon que el delito ocurrió tras ellas salir con el cantante luego de un concierto que ofreció en el estado de Chiapas.