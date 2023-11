Conoce a la única boricua que forma parte del elenco de “Squid Game: The Challenge”

La cagüeña, Paola Andrea Vázquez, reveló en exclusiva a Metro Puerto Rico cómo fue su paso por el reality show “Squid Game: The Challenge” que estrenó hoy, miércoles, en Netflix.

Inspirada en la exitosa serie de ficción surcoreana de 2021, “The Challenge” reunió a 465 personas al rededor del mundo para competir por un gran premio: $4.56 millones de dólares. Los participantes debían enfrentarse a juegos y pruebas que el propio gigante de streaming describió como “alianzas oportunistas, estrategias despiadadas y traiciones oportunas” para poder ganar.

¿Cómo la boricua se convirtió en una de las concursantes?

La joven de 24 años contó en la entrevista con este medio que tras un largo día de trabajo, llegó a su casa y se topó con el anuncio de que Netflix estaba en busca de personas que quisieran cambiar su vida ganándose una gran suma de dinero.

“Tan pronto veo eso (la cantidad de dinero), no lo dudo. Me quiero retirar temprano. Y decido aplicar en cuestión de 10 minutos. Grabé un video y se lo envíe a Netflix”, narró Vázquez, quien indicó que envió el videoclip en julio de 2022 y se comunicaron con ella un mes después, en agosto.

Fue en diciembre del año pasado cuando se enteró que formaría parte del reparto. En enero de 2023, ya había llegado al estudio “Cardington” en Londres, Inglaterra para comenzar las grabaciones de los 10 episodios.

“Ha sido una experiencia brutal de principio a fin. Estoy súper agradecida. Es un estudio enorme, no lo podía creer. De verdad que la experiencia fue brutal, brutal desde que me llegaron a buscar a mi casa en Caguas”, expresó la estudiante de bachillerato en Ciencias de Computadoras.

“Me entero que soy la única puertorriqueña cuando llego. Casi nadie hablaba español. Habían unas cinco o seis personas que hablaban español y eran de América del Sur. Cuando me entero, me dio una emoción porque soy la única personas representando a Puerto Rico”, agregó.

¡Qué comience el juego!

Tan pronto inició la grabación del reality show, Vázquez- quien es madre- se cuestionó si realmente lograría completar el primer reto ya que describió el ambiente como “una réplica” de la serie original. El número que le asignaron fue el “013″.

En la descripción de su personaje, se puede leer que “su estrategia consiste en parecer y actuar ingenua para que la gente no piense que es una amenaza, y también en aliarse con personas que no la traicionen”.

Descripción de Paola Andrea Vázquez en “Squid Game: The Challenge” (suministrada)

“El primero que van a ver (episodio) fue una experiencia que me llevó a mis límites tanto mentalmente como físicamente. Yo pensé en algún punto que no iba a poder y que me iba a quitar en algún punto porque fue difícil. Sin embargo, fue una experiencia única. Ya los otros retos los van a ir viendo en Netflix poco a poco. Pero primero te diría que fue el más difícil para mí”, manifestó entre risas.

No obstante, la también modelo aclaró que la trama no fue “sangrienta” y que no hubo “emergencias médicas”. Recordemos que en el concurso original, los que no completaban las pruebas, eran aniquilados.

Sobre qué parte de la historia entiende que impactará más a los espectadores, la puertorriqueña puntualizó que “no se imaginan quién va a ganar. No se pueden encariñar con nadie específicamente, porque las cosas pueden cambiar rápidamente”.

Finalmente, la empresaria aseveró que no se pueden perder la serie porque está repleta de mucho drama y sorpresas, “la serie va a estar brutal”.

“Es el cast de reality más grande del mundo. Definitivamente, nunca antes visto. Rompió con todos los esquemas. Fue una producción enorme”, concluyó diciendo Vázquez.

Los primeros cinco episodios de “Squid Game: The Challenge” ya están disponibles en Netflix.

Lista de episodios

Episodio 1: “Red Light, Green Light”

Episodio 2: “The Man with the Umbrella”

Episodio 3: “War”

Episodio 4: “Nowhere to Hide”

Episodio 5: “Trick or Treat”

Episodio 6: “Goodbye”

Episodio 7: “Friend or Foe”

Episodio 8: “One Step Closer”

Episodio 9: “Circle of Trust”

Episodio 10: “One Lucky Day”