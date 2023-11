Nadia Ferreira confiesa que quiere tener más hijos

Nadia Ferreira, la modelo paraguaya y esposa del salsero boricua Marc Anthony, confesó que desea tener más hijos.

Nadia Ferreira se casó con el salsero en enero de 2023 en el Pérez Art Museum de Miami. La pareja se comprometió en mayo de 2022, sin embargo se conocieron en 2016 en un concierto del salsero en Paraguay.

La modelo anunció en febrero que se convertiría en madre y en junio la pareja anunció el nacimiento de su hijo. Este es el primer hijo de la modelo y el séptimo del cantante de salsa.

“Han pasado muchas cambios en mi vida, cambios positivos. De las mejores cosas que me han pasado es el tener mi familia, es algo que siempre soñé y me siento una mujer realizada en muchas partes de mi vida”, reveló la modelo en entrevista con el boricua Carlos Adyan para ‘En casa con Telemundo’. “Pero si estoy muy feliz, amo a mi esposo, amo a mi bebé. Feliz, feliz, feliz de la vida; realmente, no puedo pedir más”, continuó.

“Mi hijo me ha cambiado la vida. Lo más bello que me ha pasado, doy la vida por esa criatura que me mira con amor y que yo lo miro [igual]. Realmente, es un sentimiento que ni siquiera puedo explicar; es algo maravilloso”, confesó. “¡Sí, sí [quiero tener más hijos]! ¡Sí, claro!”, añadió.

Nadia Ferreira adelantó que a nivel profesiones tiene “muchos planes, uno que otro ya está muy cerca”. En 2021 la modelo fue coronada Miss Universo Paraguay y representó a su país en el Miss Universo 2021, donde fue la primera finalista.

Nadia Ferreira formó parte del jurado de Miss Universo 2023.