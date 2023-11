Kim Kardashian es nombrada “Hombre del Año” por la revista GQ

La socialité y empresaria estadounidense, Kim Kardashian, fue nombrada “Hombre del Año 2023” por la revista masculina “GQ” acaparando su portada.

“Hola, soy el hombre del año de GQ! 😱🤯🥰”, escribió la también modelo en una publicación en su cuenta de Instagram.

“GQ” decidió otorgarle el título gracias a su popular marca de ropa interior, “SKIMS”. Recientemente, la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” lanzó una línea para hombres que ya alcanzó los $4 millones de dólares. Además, en octubre, se convirtió en la ropa interior oficial de la National Basketball Association (NBA). El patrimonio neto de la compañía está valorado en $1,700 millones de dólares.

La revista también publicó en redes sociales una serie de fotos y videos que realizó junto a Kardashian. Asimismo, resaltó la entrevista donde la expresentadora de televisión habló sobre su difunto padre, Robert Kardashian, quien falleció en 2003 a causa de un cáncer de esófago.

“Mientras @kimkardashian se preparaba para lanzar su última megaempresa, @skims Mens, pasó mucho tiempo revisitando la memoria de su padre, el difunto Robert Kardashian. Para el ´GQ’s Men of the Year´, Kim se reunió con su madre y sus hermanas para hablar de su gran estilo, sus últimos días y cómo, 20 años después de su muerte, sigue marcando su vida y su trabajo”, se puede leer en uno de los post.

Durante la interviú, Kimberly habló de la vez que su padre la llevó a una de las vistas del caso de O.J. Simpson- ya que Robert era el abogado del jugador- para que junto a su hermana, Kourtney, “fueran testigos de un trozo de historia y de cómo es un juicio”. La influencer confirmó que esto pudo provocar que hoy día continúe estudiando para convertirse en licenciada. El exjugador de fútbol americano fue acusado de asesinar a su esposa, Nicole Brown, y a su amigo, Ronald Goldman, aunque al final, fue encontrado inocente.

Kim no es la única mujer que ha obtenido el puesto. En 2022, la actriz Sidney Sweeney, recibió un premio en el “GQ Men of the Year Awards 2022″ tras su rápido ascenso en la industria del entretenimiento.

Cabe señalar que Jacob Elordi, Travis Scott y Tom Ford también fueron escogidos como “Hombre del Año 2023″.