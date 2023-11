Eduardo Cabra es nominado a los premios Grammy

El productor y compositor, Eduardo Cabra, recibió una nominación a la ceremonia anual de los premios GRAMMY por Mejor Álbum Alternativo por su álbum ‘Martínez’ que fue lanzado en mayo.

Los premios Grammys ha reconocido al puertorriqueño por los pasados 24 años, ahora con 50 nominaciones y 28 premios.

Hoy el productor añadió una nominación adicional para un récord de 44 nominaciones a los Latin GRAMMY y seis nominaciones a los premios GRAMMY. Esto para un total de 50 nominaciones.

“Quiero comenzar agradeciendo a la Academia. Esta nominación me tomó verdaderamente por sorpresa y me da mucha alegría que hayan reconocido mi trabajo no tan solo en los GRAMMY latino sino en los Americanos. También quiero agradecer a todos las personas y artistas que fueron parte de Martinez, este es el resultado del trabajo en equipo”, indicó el artista.

Recientemente, Eduardo Cabra es reconocido a los Latin GRAMMY en la categoría 54: Productor del Año por su trabajo con Sivina Moreno, Sie7e, CABRA, El Cuarteto de Nos, Cami, Los Caligaris, Rafa Pabön & Rodrigo Cuevas feat. Ile y en la categoría 17: Mejor Album Alternativo por su producción más reciente, Martinez y ahora es reconocido, en la categoría 58: Mejor Álbum Alternativo.

En mayo de este año, estrenó ‘Martínez’, su último álbum como solista, lleno de colaboraciones con artistas, con quien también ha trabajado como productor, como Vicente Garcia, De La Ghetto y Elsa y Elmar, por quien recibió una nominación como Productor del Año, para la vigésima tercera ceremonia de los GRAMMY latino.

Nominan a tres boricuas en los premios Grammy

Sony Music Latin felicitó hoy a todos los artistas que han sido nominados a la 66ª edición de los premios GRAMMY. Los puertorriqueños seleccionados fueron los cantantes Rauw Alejandro, Pedro Capó y Luis Figueroa en diversas categorías relacionadas a mejor álbum. La ceremonia se celebrará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles el 4 de febrero de 2024.

En le mejor álbum de pop latino fue nominado “La Neta” de Pedro Capó. El artista indicó que representa su trabajo más maduro y personal hasta la fecha, explorando la esencia de la humanidad y las emociones a través de diez canciones. Actualmente, se encuentra de gira en “La Neta Tour” por Estados Unidos. Además, estará participando de la edición #24 de los Latín Grammy, que se celebrarán en Sevilla, España por primera vez este año.

Por otro lado, en mejor álbum latino tropical se encuentra “Voy a Ti” por Luis Figueroa.

“Esta nominación significa mucho para mí, y poder representar a mi Isla de Puerto Rico con un disco de salsa me llena de mucho orgullo! VOY A TI , mi gente, Salsa Es Lo Que Hay!”, expresó el artista Luis Figueroa.

No obstante, en mejor música urbana álbum está “Saturno” por Rauw Alejandro.

Lista de otros latinos nominados

- Compositor del Año, No Clásico // Songwriter of the Year, Non-Classical //

Edgar Barrera

- Mejor Álbum de Pop Latino // Best Latin Pop Album

“Don Juan,” Maluma

“X Mí (Vol. 1),” Gaby Moreno

- Mejor Álbum Latino de Rock o Alternativo // Best Latin Rock or Alternative Album

“De Todas Las Flores,” Natalia Lafourcade

“EADDA9223,” Fito Páez

- Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejano) // Best Música Mexicana Album (Including Tejano)

“La Sánchez,” Lila Downs

“Amor Como en Las Películas De Antes,” Lupita Infante

- Mejor Álbum Latino Tropical // Best Tropical Latin Album

“Escalona Nunca se Había Grabado Así,” Carlos Vives