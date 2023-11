The Marvels podría ser el peor estreno en taquilla del Universo Cinematográfico de Marvel

Aunque es difícil pasar la página con Avengers: Endgame, fanáticos no han estado tan aficionados con los estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel.

The Marvels se estrena el 9 de noviembre

The Marvels podría no superar, según un análisis, el éxito de taquilla de Guardians of the Galaxy: Vol. 3, estrenada a principios de este año.

También, explica NBC News, que “existe una gran posibilidad de que tenga uno de los fines de semana de apertura más bajos en la historia del Universo Cinematográfico de Marvel”.

Las predicciones explicaban que el estreno de la nueva película de Marvel podría recaudar entre 75 y 80 millones de dólares a nivel nacional, pero las cifras bajaron a 60 y 65 millones de dólares en las últimas semanas.

Avengers: Endgame

Datos de Comscore

Sin embargo, el Universo Cinematográfico de Marvel nunca ha estrenado una película en ese rango desde 2011, según datos de Comscore.

Las dos películas con menos de 60 de 60 millones de dólares en su estreno fueron Ant-Man de 2015 con 57 millones de dólares y Incredible Hulk de 2008 con 55 millones de dólares.

“El historial de Marvel en taquilla prácticamente no tiene rival en términos de profundidad y amplitud de títulos, la asombrosa cantidad de récords batidos, el reconocimiento de los fanáticos y el puro poder de generación de ingresos a lo largo de décadas”, dijo Paul Dergarabedian, analista senior de medios de Comscore.

“Ant-Man” (Paul Rudd) Foto: Marvel. Imagen Por:

Spin-offs de Marvel

“Desafortunadamente, innumerables spin-offs, secuelas y universos tanto en la pantalla grande como en la pantalla pequeña, y un mensaje de marketing a veces poco claro han resultado en reacciones mixtas de la crítica y los fanáticos y, por lo tanto, han resultado en resultados de taquilla decepcionantes para algunas de las ofertas recientes de Marvel en la pantalla grande”, añadió.