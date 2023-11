Gerard Piqué habla sobre la presión social que experimenta tras su divorcio

“La opinión de la gente no cambia nada en mi vida; me ha ayudado en mi carrera, especialmente en los últimos años”, dijo.

Tras meses de silencio, el empresario y futbolista español, Gerard Piqué, habló por primera vez sobre la presión social y mediática que experimenta tras su separación con la cantante colombiana Shakira Mebarak.

Las expresiones del deportista se dieron en el programa “El MÓN A RAC1″ con el presentador y locutor español, Jordi Basté, donde aseguró que vivió “acoso” por los “ataques” realizados por su expareja y madre de sus dos hijos.

Piqué aseguró que, de tantos comentarios que ha recibido, cuando estos aparecen, ha llegado al punto de considerarlos “invisibles” porque buscan “afectarlo y hacerle daño”.

“Si le hubiera dado importancia a lo que decían de mi gente que no me conoce en el año más difícil de mi vida, me hubiera tirado de un sexto piso. De todo lo que he vivido la gente no sabe ni un diez por ciento de lo que pasó. Pero es algo privado. La gente no sabe cómo soy, es parte del circo”, agregó.

El dueño de la Kings League reconoció que la exposición es parte de su vida y carrera, pero “no es algo que le afecte”. Piqué decidió fijar postura ante la especulación pública, tras los sucesos que marcaron su vida, e indicó que no hace caso a las cosas que opinen lo demás.

“La opinión de la gente no cambia nada en mi vida; me ha ayudado en mi carrera, especialmente en los últimos años”, sentanció.

De igual manera, indicó que utilizó los “ataques” para fortalecerse y no darle importancia a lo que sucedía a su alrededor.