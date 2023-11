Sylvester Stallone lanza documental donde relata abusos físicos que sufrió por su padre

El reconocido actor estadounidense, Sylvester Stallone, lanzó un documental en Netflix en el que revela algunas historias nunca antes escuchadas por sus fanáticos.

El documental, titulado como Sly, hace un resumen de la carrera cinematográfica de la estrella de 77 años de edad, como lo fue su infancia problemática y los abusos físicos y verbales que el actor sufrió a manos de su padre, Frank Stallone Sr., quien falleció en 2011.

“Fui criado por un padre muy físico, así que no fui ajeno al dolor serio”, reveló Stallone.

“Levanté el caballo para prepararme para otro lanzamiento, y de repente salió de las gradas, me tomó por el cuello, me tiró al suelo, agarró el caballo y se fue del campo”, contó compungido. “Me quedé allí tirado y pensé: ‘No quiero volver a ver un caballo en toda mi vida”, relató el actor en una de las escenas.

Según contó el actor, un día su padre lo interrumpió “en la mitad de un partido” para retarlo. “Yo iba a realizar un revés cercano, no había hecho nada mal. Él me dijo: ‘Estás tirando demasiado fuerte del caballo’”, recordó. “Le respondí: ‘Sé lo que hago’. Y me dijo: ‘¡No lo sabes! Gritando desde las gradas”.

Su hermano Frank Jr. también participó de la historia donde recordó cómo Sylvester “llegó a ser un excelente jugador de polo” y podría haber jugado al más alto nivel “si no fuera porque mi padre lo intimidaba. Y por eso dejó el polo”.

A través de la historia se pueden ver imágenes de la rueda de prensa posterior al partido, cuando la estrella le dice a la multitud: “Si se dan cuenta, el primer golpe bajo, y único golpe bajo del partido, lo administró un padre a su hijo”. Además, muestra imágenes de Sylvester visitando a su padre poco antes de que Frank muriera. “Está en su lecho de muerte”, relató. “Me dijo: ‘Sabes, Sly… Deberías aprender a amar y perdonar a la gente’. Yo le dije: ‘¡De verdad! ¿Se te acaba de ocurrir esto cuando los malditos ángeles están a punto de susurrarte al oído? ¿Cómo si acabaras de tener una epifanía?’ Y me dijo: ‘Sí, la tuve”.

“Poco después, cual milagro moderno, logré vender el guion de Rocky y pude recuperarlo, aunque el nuevo dueño sabía que yo estaba desesperado y me cobró 15.000 dólares por él. ¡Valió cada centavo!”, agregó como un final feliz.

El actor estadounidense es hoy es una de las estrellas de acción más ricas de la historia de Hollywood.