Selena Gómez está “tomando un descanso” de las redes sociales

La actriz y cantante Selena Gómez anunció que se está “tomando un descanso” en las redes sociales, lo que generó miles de comentarios entre sus seguidores y quienes la critican por esta decisión.

Así lo indicó por medio de la historias de su cuenta en Instagram, lo que explica por qué no hace publicaciones desde el pasado 10 de octubre.

“Me he estado tomando un descanso de las redes sociales porque se me parte el corazón al ver todo el horror, el odio, la violencia y el terror que está sucediendo en el mundo. La gente que es torturada y asesinada o cualquier acto de odio hacia cualquier grupo es horrible. Necesitamos proteger a TODAS las personas, especialmente a los niños, y detener la violencia para siempre”, indicó Gómez.

Además, detalló que lo hace porque no quiere ver violencia, ni sus efectos, pero no se refiere a ningún conflicto en particular. Sin embargo, muchos usuarios creen que lo dice por la guerra entre Israel y Hamás, grupo alojado en la Franja de Gaza.

“Lo siento si mis palabras nunca serán suficientes para todos o un hashtag. Simplemente no puedo soportar que personas inocentes resulten heridas. Eso es lo que me enferma. Ojalá pudiera cambiar el mundo, pero una publicación no lo hará. Con amor, Selena”, finalizó la artista.

Posterior a ese anuncio, compartió una foto con su hermana menor Elliott Teefey, donde comentó que “tener una hermana y ver lo que ocurre todos los días me ha enfermado trágicamente. Haría cualquier cosa por los niños y las vidas inocentes”.

Las críticas

En su cuenta de Instagram, la cantante tiene 430 millones de seguidores. Tras la noticia de su “descanso” de las redes, no cesaron las críticas que aluden su decisión al conflicto actual entre Israel y Hamás en Gaza.

En sus dos últimas publicaciones tiene los comentarios desactivados. No obstante, en las anteriores los usuarios le dejaron sus reacciones por su decisión de alejarse de las redes.

“Borra esa publicación Selena porque una publicación no hará nada”, dijo alguien en un video que la artista hizo a propósito del Día Mundial de la Salud Mental.

“¿Qué pasa con la salud mental de los más de 8.500 palestinos siendo bombardeados en Gaza? ¿Tus fondos van a ellos?”, “nunca digas nada acerca de la bondad”, son algunos de los comentarios.