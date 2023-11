Olivia Rodrigo se presentará en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2023

La directiva del Salón de la Fama del Rock and Roll anunció en mayo los nuevos integrantes de de su selecto grupo, igualmente se anunció quiénes participarán del evento y entre estos se encuentra Olivia Rodrigo.

Los nuevos integrantes del Salón de la Fama son Rage Against the Machine, Willie Nelson, Missy Elliott, Kate Bush, George Michael, Sheryl Crow y The Spinners.

La noche de este viernes 3 de noviembre se desarrollará el distinguido evento que inmortalizará a los artistas condecorados, siendo la joven cantante estadounidense, Olivia Rodrigo, uno de los platos fuertes que harán acto de presencia en el escenario musical, así lo confirmó la organización en las últimas horas en sus diversas redes sociales.

Olivia Rodrigo y otras sorpresas

La joven cantante y actriz de descendencia filipina, alemana e irlandesa, actuará al lado de “uno de sus héroes”, así lo hizo saber la cuenta oficial del museo en Instagram.

Hasta el momento reina la incertidumbre porque se desconoce el nombre de la artista sorpresa, sim embargo, ya trascendió por parte del presidente de la Fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll, John Sykes, en una entrevista con The New York Times, que se trataría de la internacional Shreryl Crow.

Junto a Olivia Rodrigo, también se espera que se suban en el escenario distinguidas personalidades de la música como son Elton John, Stevie Nicks, St. Vincent, Brandi Carlile, Common, Ice-T, LL Cool J, Miguel, Queen Latifah, Sia, Chris Stapleton, Dave Matthews, H.E.R., y New Edition.

Además de la nueva lista de integrantes, los artistas Chaka Khan, Al Kooper y Bernie Taupin recibirán el Musical Excellence Award. El DJ Kool Herc y Link Wray recibirán el Musical Influence Award y por su parte, el presentador de televisión y productor, Don Cornelius, recibirá el Ahmet Ertegun Award, que reconoce a los representantes más influyentes en la industria musical.